Emekli maaş farkları müjdesi açıklandı! SGK-SSK, Bağ-Kur'luya %5 ek ödeme yatacak! 9.550, 10.150, 11.500, 12.500 TL alanlar...

Emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte taban maaş 12.500 TL'ye yükseltildi. Bu artış sonrası yaklaşık 3.7 milyon emekli için ödenecek farklar bugün hesaplara yatırılacak. Emekliler, 2.500 TL'ye kadar ödeme alabilecekler.
Maaş Zamları ve Fark Ödemeleri
TBMM'de kabul edilen ve yasalaşan düzenlemeyle birlikte, 12.500 TL'nin altında maaşı olan emeklilere 7 Ağustos Çarşamba günü fark ödemeleri yapılacak. SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.
Resmi Gazete'de Yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye çıkarıldı.