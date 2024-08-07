Emekli maaş farkları müjdesi açıklandı! SGK-SSK, Bağ-Kur'luya %5 ek ödeme yatacak! 9.550, 10.150, 11.500, 12.500 TL alanlar...

1 Emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte taban maaş 12.500 TL'ye yükseltildi. Bu artış sonrası yaklaşık 3.7 milyon emekli için ödenecek farklar bugün hesaplara yatırılacak. Emekliler, 2.500 TL'ye kadar ödeme alabilecekler.

2 Maaş Zamları ve Fark Ödemeleri TBMM'de kabul edilen ve yasalaşan düzenlemeyle birlikte, 12.500 TL'nin altında maaşı olan emeklilere 7 Ağustos Çarşamba günü fark ödemeleri yapılacak. SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.