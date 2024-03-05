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Emekliye 5 bin TL ek ödeme listesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya 17-28 Mart arasında 2'li maaş verilecek! 1.500 TL fatura desteği...

Yeni yıl, birçok emekli için artan gelirlerle başlamış olsa da, umutlarını yükselten bu başlangıç, promosyon tutarlarının beklentileri karşılayamamasıyla gölgelenmiş durumda. Emekliler, artan maaşlarına paralel olarak promosyon miktarlarının da değiştirilmesini talep ediyorlar. Peki, promosyon taban tutarları yükselecek mi? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 06:27 Güncelleme 05 Mart 2024, 06:48
Emekliye 5 bin TL ek ödeme listesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 17-28 Mart arasında 2’li maaş verilecek! 1.500 TL fatura desteği... 1

Yüzde 49,25'lik emekli zammı sonrası, emekli promosyonları da göz önünde bulundurulacak önemli konular arasına girdi. Bankalar, bu dönemde emeklileri bünyelerine çekebilmek adına cazip promosyonlar sunmaya odaklandılar. İşte, Mart ayında güncellenen emekli promosyonlarına dair detaylar...

Emekliye 5 bin TL ek ödeme listesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 17-28 Mart arasında 2’li maaş verilecek! 1.500 TL fatura desteği... 2

Bu yıla yeni maaşlarla başlayan, bayram ikramiyelerini de zamlı almaya hazırlanan emekliler gözünü banka promosyonlarına çevirdi. Yükselen maaşlarla birlikte promosyonda artış beklentileri büyüdü. Bunun için gözler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalara çevrildi.

Emekliye 5 bin TL ek ödeme listesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 17-28 Mart arasında 2’li maaş verilecek! 1.500 TL fatura desteği... 3

EN DÜŞÜK TUTAR PROTOKOL İLE BELİRLENİYOR
Takvim Gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener'in haberine göre, promosyonda taban tutarlar SGK'nın bankalarla imzaladığı protokolle belirleniyor. SGK, bankalar ile promosyon için protokol imzalıyor. Bu protokoldeki tutarlar emeklilere ve dul ve yetimlere ödenebilecek en düşük promosyon tutarlarını gösteriyor. Bankalar bu tutarların altında ödeme yapamıyor, isterse daha fazlasını da verebiliyor.

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