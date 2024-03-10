Emeklilere 6.750 ek ödeme listesi müjdelendi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya 17-26 ila 25-28 Mart arası 2 maaş birden verilecek! 1.000 lira fatura desteği...

1 Mart ayına özel olarak düzenlenen promosyon kampanyaları, emekliler, dul ve yetimler için fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, bazı bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2022 yılında imzalanan protokol çerçevesinde emekli, dul ve yetimlere yönelik 5 bin liraya varan ödemeler gerçekleştiriyor. Diğer bazı bankalar ise, müşterilerine çeşitli koşullar karşılığında ek avantajlar sunuyor.

2 Emekliler, seçtiği bankaya göre 15 bin liraya varan promosyon alabiliyor. Taban aylık ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesiyle tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyon tutarından yararlanabilirken; Ocak'ta yüzde 49.25 artan maaşların ardından bankaların ödemeyi daha da artırması beklentileri bulunuyor.