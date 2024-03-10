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Emeklilere 6.750 ek ödeme listesi müjdelendi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya 17-26 ila 25-28 Mart arası 2 maaş birden verilecek! 1.000 lira fatura desteği...

Mart ayına özel promosyon kampanyaları bankalar tarafından belirlendi. Bankalar, müşterilerini çekmek ve mevcut müşterilerini memnun etmek adına çeşitli teşvikler sunuyor. Bu kapsamda, otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma gibi şartları yerine getiren müşterilere çeşitli avantajlar sunuluyor. Ayrıca, emekliler için özel olarak hazırlanan kampanyalar da dikkat çekiyor. Peki, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 08:52 Güncelleme 10 Mart 2024, 08:52
Emeklilere 6.750 ek ödeme listesi müjdelendi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 17-26 ila 25-28 Mart arası 2 maaş birden verilecek! 1.000 lira fatura desteği... 1

Mart ayına özel olarak düzenlenen promosyon kampanyaları, emekliler, dul ve yetimler için fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, bazı bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2022 yılında imzalanan protokol çerçevesinde emekli, dul ve yetimlere yönelik 5 bin liraya varan ödemeler gerçekleştiriyor. Diğer bazı bankalar ise, müşterilerine çeşitli koşullar karşılığında ek avantajlar sunuyor.

Emeklilere 6.750 ek ödeme listesi müjdelendi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 17-26 ila 25-28 Mart arası 2 maaş birden verilecek! 1.000 lira fatura desteği... 2

Emekliler, seçtiği bankaya göre 15 bin liraya varan promosyon alabiliyor. Taban aylık ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesiyle tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyon tutarından yararlanabilirken; Ocak'ta yüzde 49.25 artan maaşların ardından bankaların ödemeyi daha da artırması beklentileri bulunuyor.

Emeklilere 6.750 ek ödeme listesi müjdelendi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 17-26 ila 25-28 Mart arası 2 maaş birden verilecek! 1.000 lira fatura desteği... 3

Peki halen hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için emeklilere, dul ve yetimlere ödenen promosyon tutarları şöyle:

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