Emekliye 4.530 TL ek zam müjdesi çıktı! %33'lük seyyanen kazanç en düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya eklendi! 3 bin TL ikramiye, promosyon...

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E-devlet üzerinden maaşınızı, ek ödemelerinizi ve size ödenen seyyanen destekleri görebilirsiniz. Hesabınıza yatırılan parayı kontrol ederek ek ödemelerinizi öğrenebilirsiniz. Örneğin, hesabınıza yatırılan parayı 26'ya böldüğünüzde ek ödemenizi öğrenmiş olursunuz. Aynı şekilde, 25'e böldüğünüzde ek ödemesiz rakamı elde edersiniz. Bir süredir ikramiyelerin artırılacağını duyurmuştuk. Çalışma Bakanı da bu konuda açıklama yapmıştı ve bir artışla ilgili çalışma yaptıklarını söylemişti. Birkaç formül üzerinde durmuştuk ve bu formüllerden birincisi Ocak zammının ikramiyeye uygulanmasıydı. Bu da Ocak ayında yapılan %49.25'lik zammın ikramiyeye de uygulanması şeklinde oldu. Bu sayede ikramiyeler 3.000 liraya tamamlanarak toplam ödenecek rakam da 6.000 liraya çıkartılmış oldu.