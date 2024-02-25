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Emekliye 4.530 TL ek zam müjdesi çıktı! %33'lük seyyanen kazanç en düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya eklendi! 3 bin TL ikramiye, promosyon...

Emeklilerin maaşlarına yapılan zamlar ve eklenen yeni düzenlemeler, hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Seyyanen artışlar ve taban maaş ayarlamaları, özellikle düşük maaş alan emeklilere yönelik önemli iyileştirmeler sunuyor. Dul ve yetim maaşları da bu değişikliklerden faydalanıyor. İkramiye ödemelerindeki artışlar ise, emeklilerin özel günlerde ekonomik olarak rahatlamalarını sağlıyor.Emeklilerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla bir dizi indirim ve kolaylık gündemde yer alıyor. Ulaşım, elektrik, su indirimleri ve kira yardımları gibi konular, emeklilerin maddi yüklerini hafifletmeyi hedefliyor. İşte emekli zamlarına dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 09:19 Güncelleme 25 Şubat 2024, 09:20
Emekliye 4.530 TL ek zam müjdesi çıktı! %33’lük seyyanen kazanç en düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya eklendi! 3 bin TL ikramiye, promosyon... 1

E-devlet üzerinden maaşınızı, ek ödemelerinizi ve size ödenen seyyanen destekleri görebilirsiniz. Hesabınıza yatırılan parayı kontrol ederek ek ödemelerinizi öğrenebilirsiniz. Örneğin, hesabınıza yatırılan parayı 26'ya böldüğünüzde ek ödemenizi öğrenmiş olursunuz. Aynı şekilde, 25'e böldüğünüzde ek ödemesiz rakamı elde edersiniz. Bir süredir ikramiyelerin artırılacağını duyurmuştuk. Çalışma Bakanı da bu konuda açıklama yapmıştı ve bir artışla ilgili çalışma yaptıklarını söylemişti. Birkaç formül üzerinde durmuştuk ve bu formüllerden birincisi Ocak zammının ikramiyeye uygulanmasıydı. Bu da Ocak ayında yapılan %49.25'lik zammın ikramiyeye de uygulanması şeklinde oldu. Bu sayede ikramiyeler 3.000 liraya tamamlanarak toplam ödenecek rakam da 6.000 liraya çıkartılmış oldu.

Emekliye 4.530 TL ek zam müjdesi çıktı! %33’lük seyyanen kazanç en düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya eklendi! 3 bin TL ikramiye, promosyon... 2

Emekliler İçin Yeni Düzenlemeler: Zamlar, Artışlar ve Kolaylıklar

Aralık Enflasyonu ve Maaş Artışları

Aralık ayında açıklanan %37,57'lik enflasyon oranına ek olarak %11,68'lik refah payı, emeklilerin zam oranlarını %49,25'e çıkardı. Bu zam, öncelikle %37,57'lik artışla maaşlara yansıdı. Şubat ayında ise yasal düzenlemelerin ardından maaş farkları da emeklilerin hesaplarına aktarıldı.

Emekliye 4.530 TL ek zam müjdesi çıktı! %33’lük seyyanen kazanç en düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya eklendi! 3 bin TL ikramiye, promosyon... 3

Seyyanen Artış ve Taban Maaş Ayarlamaları

Özellikle düşük maaş alan emekliler için seyyanen artışlar yapıldı. Taban maaşın 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltilmesi, emeklilerin maaşlarını yaklaşık %33 oranında artırdı. Bu yeni düzenlemeyle birlikte emeklilerin maaşları 10.000 TL'ye tamamlanmaya başlandı.

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