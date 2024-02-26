Kooperatif marketleri 29 üründe fiyatları düşürdü! Tarım Kredi 25 Şubat-1 Mart aktüel kataloğu listesi geldi! 40'lı tuvalet kağıdı 170 TL, ayçiçek yağı 42 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, vatandaşların bütçesine nefes aldıracak bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında geçerli olacak bu özel indirim fırsatı, temel gıda ürünlerindeki cazip fiyatlar sayesinde alışveriş yapmanın keyfini çıkarmak isteyen herkesi mutlu edecek. Bu kampanya, özellikle mutfakların vazgeçilmez malzemeleri olan tavuk, kıyma, yoğurt, tereyağı, pirinç ve bulgur gibi ürünleri kapsıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin bu indirimleri, tüketicilerin kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satın almalarına olanak tanıyarak, ekonomik olarak daha rahat bir nefes almalarını sağlayacak.