İslam Memiş bu fırsat 40 yılda bir gelir diyerek duyurdu: Çeyrek altın ve 14-18-24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

Altın fiyatlarının seyri, hem yatırımcıların hem de ekonomiye ilgi duyan herkesin dikkatle takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde altın, yatırımcıların en çok tercih ettiği güvenli limanlardan biri olarak öne çıkmış, bu dönemde rekor düzeylere ulaşmıştı. Ancak, sonrasında yaşanan sert düşüşlerle yatırımcıları şaşırtan altın, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (FED) politikalarının etkisi altında kalarak dalgalı bir grafik çizmişti. Şimdi ise altın fiyatlarındaki yükseliş yeniden gündeme gelirken, uzmanlar ve yatırımcılar bu hareketliliği yakından izliyor.