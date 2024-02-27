İslam Memiş bu fırsat 40 yılda bir gelir diyerek duyurdu: Çeyrek altın ve 14-18-24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

Altın fiyatlarının seyri, hem yatırımcıların hem de ekonomiye ilgi duyan herkesin dikkatle takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde altın, yatırımcıların en çok tercih ettiği güvenli limanlardan biri olarak öne çıkmış, bu dönemde rekor düzeylere ulaşmıştı. Ancak, sonrasında yaşanan sert düşüşlerle yatırımcıları şaşırtan altın, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (FED) politikalarının etkisi altında kalarak dalgalı bir grafik çizmişti. Şimdi ise altın fiyatlarındaki yükseliş yeniden gündeme gelirken, uzmanlar ve yatırımcılar bu hareketliliği yakından izliyor.
Altın, tarih boyunca güvenilir bir yatırım aracı olmuştur ve ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcılar için cazip bir seçenek haline gelmiştir. İslam Memiş'in altın fiyatlarına dair yaptığı son dakika yorumları ve tahminler, bu değerli metalin gelecekteki seyrini anlamak adına önemli bir kaynak. Yatırımcıların, piyasa dinamiklerini ve uzman görüşlerini dikkate alarak hareket etmeleri, bu volatil dönemlerde avantaj sağlayabilir. Altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği konusunda İslam Memiş'in yorumları, yatırımcılar için önemli bir rehber niteliğinde. Özellikle global ekonomide yaşanabilecek gelişmeler, döviz kurları ve siyasi belirsizlikler altın fiyatlarını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, yatırımcıların piyasaları dikkatle takip etmeleri ve bilinçli kararlar almaları gerekiyor.
Para Piyasaları ve Değerli Madenler Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, ons altın tarafında yaşanan baskılanma ve belirsizliklere dikkat çekerek, 1950-2050 dolar arasındaki geniş bant aralığını takip etmenin önemine vurgu yaptı. Özellikle, ons altın fiyatlarının 2000 dolar altına düşmesinin, yatırımcılar için bir alım fırsatı olduğunu belirtti. Memiş, yılın son çeyreğinde gram altının 3000 TL seviyelerini görebileceğimizi ifade ederek, bu dönemde altını elinde tutan yatırımcıların satmamaları gerektiğini önerdi.
İslam Memiş'in ons altın hakkında yaptığı değerlendirmede, geçtiğimiz hafta 1985 dolar seviyesine kadar bir gerileme yaşandığını ve bu düşüşün yatırımcılar arasında panik yarattığını belirtti. Ancak, Memiş bu düşüşlerin kalıcı olmadığını ve aksine ilave altın alımı için fırsatlar sunduğunu vurguladı. Yeni haftada 2000 dolar ile 2050 dolar arasındaki yeni bant aralığının takip edileceğini belirten Memiş, ons altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerine dikkat çekti.