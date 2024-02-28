1 Emekli maaşı hesaplatılırken hangi ayın verileri baz alınıyorsa, o ayın güncel enflasyon oranları ve diğer ekonomik faktörler dikkate alınmalıdır. Ayrıca, emekli aylığı hesaplama sürecinde sigortalının hizmet süresi, prim ödemeleri ve sigortalılık durumu gibi kişisel bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması, hesaplamanın doğruluğunu etkileyebilir.

2 SGK, daha önce internet sitesinde olan emekli aylık hesaplama robotunu e-Devlet sistemine taşıdı. Bu uygulama ile emekli olunca ne kadar maaş bağlanacağı hesaplanabiliyor.