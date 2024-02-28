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Emekli maaşına 1,5 puanlık ek zam ilavesi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur, EYT'liye %5 büyüme zammı ekleniyor! 2000 öncesi, 2000-2008 sonrası...

Türkiye'de emeklilik süreci, birçok vatandaş için önemli bir dönemeçtir. Emeklilik maaşı alacakları miktarı önceden bilmek, bu süreci daha planlı ve sağlıklı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. İşte bu noktada, e-Devlet platformunda sunulan yeni bir hizmet, sigortalılar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Ancak, emekli aylığı hesaplama sürecinde sıkça yapılan hatalar da bulunuyor. Bu hataların başında, hesaplama yapılırken dikkat edilmesi gereken tarih ve güncellemelerin atlanması geliyor. Hangi ayda emekli maaşı hesaplatılırsa, hangi güncellemelerin eklenmesi gerektiği önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Peki, büyüme zammı nasıl hesaplanıyor? İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 06:29 Güncelleme 28 Şubat 2024, 06:35
Emekli maaşına 1,5 puanlık ek zam ilavesi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur, EYT’liye %5 büyüme zammı ekleniyor! 2000 öncesi, 2000-2008 sonrası... 1

Emekli maaşı hesaplatılırken hangi ayın verileri baz alınıyorsa, o ayın güncel enflasyon oranları ve diğer ekonomik faktörler dikkate alınmalıdır. Ayrıca, emekli aylığı hesaplama sürecinde sigortalının hizmet süresi, prim ödemeleri ve sigortalılık durumu gibi kişisel bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması, hesaplamanın doğruluğunu etkileyebilir.

Emekli maaşına 1,5 puanlık ek zam ilavesi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur, EYT’liye %5 büyüme zammı ekleniyor! 2000 öncesi, 2000-2008 sonrası... 2

SGK, daha önce internet sitesinde olan emekli aylık hesaplama robotunu e-Devlet sistemine taşıdı. Bu uygulama ile emekli olunca ne kadar maaş bağlanacağı hesaplanabiliyor.

Emekli maaşına 1,5 puanlık ek zam ilavesi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur, EYT’liye %5 büyüme zammı ekleniyor! 2000 öncesi, 2000-2008 sonrası... 3

SSK'lılar '4A'nın, Bağ-Kur'lular ise '4B'nin 'Emekli Aylığı Hesaplama' bölümünü tıklayacak. Gelen ekranlarda istenen bilgileri girdikten sonra tahmini emekli aylığı ve diğer bilgiler görüntülenebilecek. Ancak burada dikkat etmeniz gereken önemli ipuçları bulunuyor. Eğer bu ipuçlarına dikkat etmezseniz hesaplamalarınız yanlış çıkacak ve size zam yapılmadığını düşüneceksiniz. Peki bu sistem emekli aylığını nasıl hesaplıyor?

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