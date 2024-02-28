Emekli maaşı hesaplatılırken hangi ayın verileri baz alınıyorsa, o ayın güncel enflasyon oranları ve diğer ekonomik faktörler dikkate alınmalıdır. Ayrıca, emekli aylığı hesaplama sürecinde sigortalının hizmet süresi, prim ödemeleri ve sigortalılık durumu gibi kişisel bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması, hesaplamanın doğruluğunu etkileyebilir.
SGK, daha önce internet sitesinde olan emekli aylık hesaplama robotunu e-Devlet sistemine taşıdı. Bu uygulama ile emekli olunca ne kadar maaş bağlanacağı hesaplanabiliyor.
SSK'lılar '4A'nın, Bağ-Kur'lular ise '4B'nin 'Emekli Aylığı Hesaplama' bölümünü tıklayacak. Gelen ekranlarda istenen bilgileri girdikten sonra tahmini emekli aylığı ve diğer bilgiler görüntülenebilecek. Ancak burada dikkat etmeniz gereken önemli ipuçları bulunuyor. Eğer bu ipuçlarına dikkat etmezseniz hesaplamalarınız yanlış çıkacak ve size zam yapılmadığını düşüneceksiniz. Peki bu sistem emekli aylığını nasıl hesaplıyor?