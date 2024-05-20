Türkiye'de emekliler için sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Son açıklamalara göre, Ocak-Haziran dönemi için SSK , Bağ-Kur ve memur emeklileri için refah payı dahil yüzde 49,25 oranında zam uygulanıyor. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Temmuz ayında yapılacak yeni zamla birlikte tüm emekli maaşları yeniden artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği refah payı sorusunu yanıtladı.

"Ekonomik veriler iyiye gidiyor, asgari ücrete ek zam olmayacak" yanıtını veren Bakan Işıkhan, emekliye refah payı için de "Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gazetecilerin sorularını cevaplarken asgari ücrete bir ara zam düşünülmediğini ancak emekliler için refah payı oranının ise Temmuz ayında belli olacağını açıklamıştı.

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Temmuz'da milyonların maaşı artacak. Memurların, memur emeklilerinin ve kamu işçilerinin yüzde 10 olarak belirlenen zam oranı, enflasyon farkıyla büyüyecek. Memurlara ve memur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i, kamu işçilerine ise yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark verilecek. 4 ayda yüzde 18.72 çıkan enflasyona göre memurlar ve memur emeklileri için yüzde 3.23 fark oluşurken, zam oranı da bununla yüzde 13.56'ya ulaştı. Temmuz'da maaşları artacak kamu işçilerinin de 4 aylık enflasyon farkı yüzde 7.93 oldu, zam oranı da böylece şu anda yüzde 18.72'yi buldu.

ANKETTEN NE ÇIKTI?

Hem memurların hem kamu işçilerinin kesin zam oranı için Mayıs ve Haziran enflasyonu bekleniyor. Ancak verilere ilişkin ipucu da bulunuyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; Mayıs enflasyonu yüzde 3.04, Haziran enflasyonu yüzde 2.56 bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.46 olacak.