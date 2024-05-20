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20 bin sözleşmeli öğretmen taban-tavan puanları 2024! e-Devlet öğretmen atama tercih BAŞVURU formu ile kontenjan dağılımı, başvuru şartları! Sınıf öğretmenliği, rehberlik, özel eğitim...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı için 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması takvimini duyurdu. Başvuru sürecine ilişkin detaylar ve kontenjan dağılımları, öğretmen adaylarının merakla beklediği konular arasında yer alıyor. İşte, öğretmen atama süreciyle ilgili tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 07:02 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 08:01
20 bin sözleşmeli öğretmen taban-tavan puanları 2024! e-Devlet öğretmen atama tercih BAŞVURU formu ile kontenjan dağılımı, başvuru şartları! Sınıf öğretmenliği, rehberlik, özel eğitim... 1

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru sürecini başlattı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, başvurular 20-31 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Öğretmen adayları, başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacaklar.

20 bin sözleşmeli öğretmen taban-tavan puanları 2024! e-Devlet öğretmen atama tercih BAŞVURU formu ile kontenjan dağılımı, başvuru şartları! Sınıf öğretmenliği, rehberlik, özel eğitim... 2

Başvuru Şartları ve Süreci

Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor. Türk vatandaşı olma şartı aranmakla birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmıyor. Ayrıca, adayların mezun oldukları yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği öğretmenlik alanına uygun olması gerekiyor. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Pedagojik Formasyon Programını başarıyla tamamlamış olmak da aranan şartlar arasında yer alıyor.

ATAMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

20 bin sözleşmeli öğretmen taban-tavan puanları 2024! e-Devlet öğretmen atama tercih BAŞVURU formu ile kontenjan dağılımı, başvuru şartları! Sınıf öğretmenliği, rehberlik, özel eğitim... 3

TABAN PUANLARI

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliklerinin kabul edilmiş olması gerekiyor. Ayrıca, 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) atanacağı alan için belirlenen puan türlerinden (KPSSP10, KPSSP121, KPSSP120) en az 50 puan almış olmak şartı aranıyor.

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