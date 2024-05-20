20 bin sözleşmeli öğretmen taban-tavan puanları 2024! e-Devlet öğretmen atama tercih BAŞVURU formu ile kontenjan dağılımı, başvuru şartları! Sınıf öğretmenliği, rehberlik, özel eğitim...

1 Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru sürecini başlattı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, başvurular 20-31 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Öğretmen adayları, başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacaklar.

2 Başvuru Şartları ve Süreci Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor. Türk vatandaşı olma şartı aranmakla birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmıyor. Ayrıca, adayların mezun oldukları yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği öğretmenlik alanına uygun olması gerekiyor. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Pedagojik Formasyon Programını başarıyla tamamlamış olmak da aranan şartlar arasında yer alıyor. ATAMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ