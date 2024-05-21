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Emekliye 16.200 TL bayram müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur'luya 3+3 ikramiye ile çifter maaş yatacak! 10.000, 11.250, 12.500 TL alanlar...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli, bayram ikramiyesini dört gözle bekliyor. Bilindiği üzere, Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile bayram ikramiyelerinin miktarı 3 bin TL'ye çıkarıldı. Geçtiğimiz aylarda Ramazan Bayramı'nda 3 bin TL ikramiye alan emekliler, şimdi de Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Öte yandan promosyon ödemeleri de kaldığı yerden devam ediyor. 20 bin TL'ye dayanan promosyon miktarları emekliye 2. bir maaş gibi destek sağlıyor.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 06:34 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 06:34
Emekliye 16.200 TL bayram müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur’luya 3+3 ikramiye ile çifter maaş yatacak! 10.000, 11.250, 12.500 TL alanlar... 1

Emekliler için sevindirici haber geldi! Haziran ayında yapılacak ek ödemeler, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek. Bu ödemeler, adeta bayram havası estirecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Haziran ayında emeklilere yönelik 3'ü 1 arada ödeme sürprizi gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, emekli maaşlarına ek olarak yapılacak ödemeler, emeklilerin ekonomik rahatlığını artırmayı hedefliyor.

Emekliye 16.200 TL bayram müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur’luya 3+3 ikramiye ile çifter maaş yatacak! 10.000, 11.250, 12.500 TL alanlar... 2

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişinin yararlandığı bayram ikramiyesinin ikincisi için geri sayım başladı.

Emekliye 16.200 TL bayram müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur’luya 3+3 ikramiye ile çifter maaş yatacak! 10.000, 11.250, 12.500 TL alanlar... 3

Emeklilerin ikramiye tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılıp Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayı başında yatırılırken, Kurban Bayramı ikramiyesi de önümüzdeki ay yatırılacak.

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