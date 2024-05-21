Emekliye 16.200 TL bayram müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur'luya 3+3 ikramiye ile çifter maaş yatacak! 10.000, 11.250, 12.500 TL alanlar...

1 Emekliler için sevindirici haber geldi! Haziran ayında yapılacak ek ödemeler, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek. Bu ödemeler, adeta bayram havası estirecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Haziran ayında emeklilere yönelik 3'ü 1 arada ödeme sürprizi gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, emekli maaşlarına ek olarak yapılacak ödemeler, emeklilerin ekonomik rahatlığını artırmayı hedefliyor.

2 Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişinin yararlandığı bayram ikramiyesinin ikincisi için geri sayım başladı.