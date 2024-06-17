Emekliye %43,52 zam hesabı yapıldı! EYT, SSK, Bağ-Kur'luya 12.581,00 TL en düşük maaş yolda! 10.000, 11.250 TL alanlar temmuzda...

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2024 Temmuz ayında milyonlarca kişinin maaşı artacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin yanı sıra kamu çalışanları da bu artıştan faydalanacak. Memurlar, memur emeklileri ve kamu işçilerine %10 oranında zam yapılacak ve enflasyon farkı ödemesi gerçekleştirilecek. SSK, Bağ-Kur emeklileri için de artışlar hesaplandı. İşte merak edilenler...