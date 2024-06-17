Emekliye %43,52 zam hesabı yapıldı! EYT, SSK, Bağ-Kur'luya 12.581,00 TL en düşük maaş yolda! 10.000, 11.250 TL alanlar temmuzda...

2024 Temmuz ayında milyonlarca kişinin maaşı artacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin yanı sıra kamu çalışanları da bu artıştan faydalanacak. Memurlar, memur emeklileri ve kamu işçilerine %10 oranında zam yapılacak ve enflasyon farkı ödemesi gerçekleştirilecek. SSK, Bağ-Kur emeklileri için de artışlar hesaplandı. İşte merak edilenler...
Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri tamamlanırken, yaklaşan Temmuz zammı da netleşmeye başladı. Milyonlar zam oranının ortaya çıkacağı 3 Temmuz'u beklerken, bu artış için yeni ipucu geldi.
İŞTE HAZİRAN TAHMİNİ
Merkez Bankası'nın Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı. Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.52 olarak yer aldı. Bir önceki ankette Haziran enflasyonu yüzde 2.56 olarak tahmin edilmişti.