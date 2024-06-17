EMEKLİYE EN AZ 17 BİN 739 TL | Memura-işçiye enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte mesleklere göre memur ve emekli maaşları...

Kamu çalışanlarının Temmuz zammı enflasyon farkıyla büyüyecek. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 9.4'lük enflasyon farkıyla yüzde 20.34'e, kamu işçilerinin de yüzde 14.37'lik farkla yüzde 25.81'e ulaşması bekleniyor...
Milyonların maaşı Temmuz'da artacak. Kamu çalışanları da maaşı artacak kesimler arasında yer alacak. Memurlara, memur emeklilerine ve kamu işçilerine yüzde 10 zam ve enflasyon farkı verilecek.
Enflasyon farkını, ilk 6 aylık TÜFE'nin memurlar ve memur emeklileri için yüzde 15'i, kamu işçileri için yüzde 10'u aşan kısmı gösterecek. 5 ayda yüzde 22.72 çıkan enflasyona göre memurlar ve memur emeklileri için yüzde 6.71 fark oluşurken, zam oranı da yüzde 17.38'e ulaştı.
Temmuz'da maaşları artacak kamu işçilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11.56 oldu, zam oranı da böylece yüzde 11.72'yi buldu. Hem memurların hem kamu işçilerinin kesin zam oranı için Haziran enflasyonu bekleniyor.