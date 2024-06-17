EMEKLİYE EN AZ 17 BİN 739 TL | Memura-işçiye enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte mesleklere göre memur ve emekli maaşları...

1 Milyonların maaşı Temmuz'da artacak. Kamu çalışanları da maaşı artacak kesimler arasında yer alacak. Memurlara, memur emeklilerine ve kamu işçilerine yüzde 10 zam ve enflasyon farkı verilecek.

2 Enflasyon farkını, ilk 6 aylık TÜFE'nin memurlar ve memur emeklileri için yüzde 15'i, kamu işçileri için yüzde 10'u aşan kısmı gösterecek. 5 ayda yüzde 22.72 çıkan enflasyona göre memurlar ve memur emeklileri için yüzde 6.71 fark oluşurken, zam oranı da yüzde 17.38'e ulaştı.