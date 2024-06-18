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Emekli maaşlarına yapılacak zam ve en düşük emekli maaşı için geri sayım sona eriyor. Ocak döneminde SSK, Bağ-Kur ve memurlar için belirlenen yüzde 49,25'lik zam oranı ile taban aylıklar Hazine desteği ile 10 bin TL'ye eşitlenmişti. Temmuz 2024'te emekli maaşlarına yapılacak yeni düzenlemeler merakla bekleniyor. Temmuz ayında kök maaşlara yapılacak zam sonrası ek ödemeler de hesaplanacak. Bu hesaplamalar, emeklilerin alacakları maaş miktarını doğrudan etkilemiş olacak. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte, çeşitli kök maaş seviyelerine göre emeklilerin yeni maaşları...