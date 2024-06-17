Veriler geldi! Otomobil ihracatında büyüme | Otomotiv sektörünün 5 aylık performansı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ilk 5 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretimin yüzde 2 gerileyerek 606 bin 905 adet olarak gerçekleştiğini bildirdi.
OSD'den yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artış sağlayan otomobil üretimi 391 bin 932 adet olarak kayıtlara geçti.
Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 629 bin 449 adede yükseldi.
Ticari araç grubunda, yılın ilk 5 ayında üretim yüzde 7, ağır ticari araç grubunda yüzde 12 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 6 geriledi.
2023 yılının ilk 5 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 8, ağır ticari araç pazarı yüzde 7, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8 azaldı.
Yılın ilk 5 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1, otomobil ihracatı ise yüzde 2 arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 417 bin 826 adet, otomobil ihracatı ise 269 bin 349 adet düzeyinde gerçekleşti.