Veriler geldi! Otomobil ihracatında büyüme | Otomotiv sektörünün 5 aylık performansı

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ilk 5 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretimin yüzde 2 gerileyerek 606 bin 905 adet olarak gerçekleştiğini bildirdi.

OSD'den yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artış sağlayan otomobil üretimi 391 bin 932 adet olarak kayıtlara geçti.