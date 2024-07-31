Emekliye %42.95 + 1.2 zam hesabı çıktı! SGK-SSK, Bağ-Kur emeklisine 30.925 TL yeni maaş örneği oluştu! Az primle 12.500 TL alanlar...

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Emeklilik hayalleri kuran milyonlarca çalışanın ortak hayali, rahat bir yaşam sürebilmek için mümkün olan en yüksek aylığı alabilmek. Emekli aylığını belirleyen unsurların başında ise çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen kazançlar ve prim gün sayısı geliyor. Ancak son dönemde pek çok kişinin gözden kaçırdığı bir detay daha var: Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih.