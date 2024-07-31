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Emekliye %42.95 + 1.2 zam hesabı çıktı! SGK-SSK, Bağ-Kur emeklisine 30.925 TL yeni maaş örneği oluştu! Az primle 12.500 TL alanlar...

Emeklilik hayalleri kuranlar dikkat! Emekli aylığı hesabında yalnızca ödenen primler değil, başvuru tarihi de belirleyici rol oynuyor. Uzmanlar, emekliliğe hak kazananların 2025 yılı içerisinde başvuruda bulunmasının, 2024'te başvuru yapacaklara göre daha avantajlı olabileceğini belirtiyor. Peki, maaş hesabı nasıl olacak? Avantajlar neler? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 06:33 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 06:33
Emekliye %42.95 + 1.2 zam hesabı çıktı! SGK-SSK, Bağ-Kur emeklisine 30.925 TL yeni maaş örneği oluştu! Az primle 12.500 TL alanlar... 1

Emeklilik hayalleri kuran milyonlarca çalışanın ortak hayali, rahat bir yaşam sürebilmek için mümkün olan en yüksek aylığı alabilmek. Emekli aylığını belirleyen unsurların başında ise çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen kazançlar ve prim gün sayısı geliyor. Ancak son dönemde pek çok kişinin gözden kaçırdığı bir detay daha var: Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih.

Emekliye %42.95 + 1.2 zam hesabı çıktı! SGK-SSK, Bağ-Kur emeklisine 30.925 TL yeni maaş örneği oluştu! Az primle 12.500 TL alanlar... 2

Emekli aylığı hesaplanırken, çalışma hayatının farklı dönemlerine ait kazançlar farklı oranlarda dikkate alınıyor. Bu oranlar ve güncelleme katsayıları ise her yıl değişebiliyor. İşte tam da bu noktada, mevcut veriler 2025 yılının emeklilik için avantajlı bir dönem olduğunu ortaya koyuyor.

Emekliye %42.95 + 1.2 zam hesabı çıktı! SGK-SSK, Bağ-Kur emeklisine 30.925 TL yeni maaş örneği oluştu! Az primle 12.500 TL alanlar... 3

ARADAKİ FARK NASIL OLACAK?

Emekli aylığı bağlanırken, önceki yılların güncelleme katsayısı ve bulunulan yılın zamları hesaba katılıyor. 2024'te emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları hesaplanırken, 2023 yılı güncelleme katsayısıyla (2023 yılı enflasyonu + büyümenin yüzde 30'u) belirlenen tutara, 2024'ün Ocak ayındaki yüzde 49.25 ve Temmuz ayındaki yüzde 24.73 zam oranı ekleniyor. İki zam da kümülatif yüzde 86.16'yı buluyor.

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