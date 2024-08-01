EMEKLİYE ÇİFT PROMOSYON | 24.000 TL'ye kadar varabiliyor! Kimler iki maaş alabilir? Daha çok promosyon için hangi yollar izlenmeli?

1 Ülkemizde belirli şartları sağlayan emeklilere ve emekli yakınlarının çift maaş hakkı bulunuyor. Bu kişiler çift promosyon da alabiliyor. Bu ay hem maaşlarda hem promosyonda artış yaşandı. Peki bu artışlar nasıl yansıyacak? Bu imkanlardan yararlanmak için neler gerekiyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

2 Emekliyim, vefat eden eşimden maaş almam için ne gerekiyor?

Bir sigortalı vefat ettiğinde eğer sigortalılık süresi uygunsa eşine aylık bağlanıyor. Burada kadın ya da erkek olunması fark etmiyor. Dul kalan eşin çalışıp çalışmaması, emekli olup olmaması da etkilemiyor.