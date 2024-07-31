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En az 75 bin TL çeyiz yardımı! Evlenene 4 koldan destek: Kimler, nasıl yararlanabilir? Şartlar neler?

Çeyiz hesabı açıp birikim yapan gençlere evlendiklerinde tek hesapta 58, iki hesapta 116 bin liraya varan devlet katkısı verilirken, ölüm aylığı alan kız çocuklarının da en az 75 bin lira çeyiz yardımı imkanı var. Gençlere finansman ve tazminat yolu da açık...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 07:01 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 07:01
En az 75 bin TL çeyiz yardımı! Evlenene 4 koldan destek: Kimler, nasıl yararlanabilir? Şartlar neler? 1

Devlet evlenenleri dört koldan destekliyor. Evlenen kız çocuklarına toplu para, çalışanlara tazminatını alma imkanı sağlanırken, çiftlere devlet katkısı ve faizsiz finansman fırsatı da sunuluyor. İşte bu destekler ve yararlanma yolları...

En az 75 bin TL çeyiz yardımı! Evlenene 4 koldan destek: Kimler, nasıl yararlanabilir? Şartlar neler? 2

EN AZ 75 BİN TL ÇEYİZ YARDIMI:
Ölüm aylığı alan SSK'lı, Bağ-Kur'lu kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz yardımı ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor.

En az 75 bin TL çeyiz yardımı! Evlenene 4 koldan destek: Kimler, nasıl yararlanabilir? Şartlar neler? 3

Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaşını peşin olarak alıyor. Bu aydan itibaren evlenenlere verilecek çeyiz desteği arttı. Bunun nedeni ise Temmuz ayında aylıkların yüzde 24.73 zamlanması. 12 bin 500 lira taban aylık düzenlemesiyle de yüzde 25 hissesi olan çocuğun en düşük ölüm aylığı 3 bin 125 liraya çıktı.

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