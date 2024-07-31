En az 75 bin TL çeyiz yardımı! Evlenene 4 koldan destek: Kimler, nasıl yararlanabilir? Şartlar neler?

Devlet evlenenleri dört koldan destekliyor. Evlenen kız çocuklarına toplu para, çalışanlara tazminatını alma imkanı sağlanırken, çiftlere devlet katkısı ve faizsiz finansman fırsatı da sunuluyor. İşte bu destekler ve yararlanma yolları...

EN AZ 75 BİN TL ÇEYİZ YARDIMI: Ölüm aylığı alan SSK'lı, Bağ-Kur'lu kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz yardımı ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor.

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Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaşını peşin olarak alıyor. Bu aydan itibaren evlenenlere verilecek çeyiz desteği arttı. Bunun nedeni ise Temmuz ayında aylıkların yüzde 24.73 zamlanması. 12 bin 500 lira taban aylık düzenlemesiyle de yüzde 25 hissesi olan çocuğun en düşük ölüm aylığı 3 bin 125 liraya çıktı.