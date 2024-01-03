Emekliye %40'lık enflasyon zammı netleşti! En düşük emekli maaşı alan SSK, BAĞ-KUR'a %8-9-10 arası Refah Payı artışı eklendi! %4 ek ödeme dahil...

Türkiye'de memur ve emeklilerin zam oranlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emeklilerin ve memurların zam oranları, birçok kişi tarafından merakla bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıklayacağı enflasyon verileri, yeni asgari ücretin ardından memur ve emekli zamlarını ortaya koyacak. 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik zamma eklenecek farkını belirleyecek.
Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 33.66 olarak gerçekleşmişti. Bu oranla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 33.66, memur emeklilerine yüzde 45 zam oluşmuştu.