Emekliye 13.000 TL ödeme! Ocak 2024 zamlı promosyon tablosu netleşti! SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye 15 banka onay verdi! Ziraat, Vakıf, Garanti, İş...

Türkiye genelinde emekliler, dul ve yetimler için bankalar tarafından sunulan promosyonlar, 2024 yılının başında daha da çeşitleniyor. Yeni yılla birlikte maaşlarda gerçekleşen yüzde 50'ye varan oranlardaki artışlar, bankaları kampanyalara hız vermeye teşvik ediyor.

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Bu artışlarla birlikte, pek çok kişi bulunduğu maaş dilimini aşarak bir üst maaş dilimindeki promosyonlardan yararlanma imkanına kavuşacak. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor, bu da tüm emeklilerin en üst maaş dilimindeki promosyondan yararlanabilmesini sağlayacak.