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Emekliye 13.000 TL ödeme! Ocak 2024 zamlı promosyon tablosu netleşti! SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye 15 banka onay verdi! Ziraat, Vakıf, Garanti, İş...

Emekliler, dul ve yetimler için sunulan banka promosyonları, 2024 yılının başında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yıl içerisinde birçok banka, bu özel kesimlere özel avantajlar sunan kampanyalar düzenleyerek müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Ocak ayı itibariyle promosyon ödemeleri belli oldu ve en yüksek promosyon veren bankalar merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 07:31 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:31
Emekliye 13.000 TL ödeme! Ocak 2024 zamlı promosyon tablosu netleşti! SSK, BAĞ-KUR, EYT’liye 15 banka onay verdi! Ziraat, Vakıf, Garanti, İş... 1

Türkiye genelinde emekliler, dul ve yetimler için bankalar tarafından sunulan promosyonlar, 2024 yılının başında daha da çeşitleniyor. Yeni yılla birlikte maaşlarda gerçekleşen yüzde 50'ye varan oranlardaki artışlar, bankaları kampanyalara hız vermeye teşvik ediyor.

Emekliye 13.000 TL ödeme! Ocak 2024 zamlı promosyon tablosu netleşti! SSK, BAĞ-KUR, EYT’liye 15 banka onay verdi! Ziraat, Vakıf, Garanti, İş... 2

Ocak ayı itibariyle, emekli maaşlarının zam oranlarının etkisiyle bankalar, özel kesimlere yönelik cazip kampanyalar düzenleyerek müşterilerini memnun etmeyi amaçlıyor.

Emekliye 13.000 TL ödeme! Ocak 2024 zamlı promosyon tablosu netleşti! SSK, BAĞ-KUR, EYT’liye 15 banka onay verdi! Ziraat, Vakıf, Garanti, İş... 3

Bu artışlarla birlikte, pek çok kişi bulunduğu maaş dilimini aşarak bir üst maaş dilimindeki promosyonlardan yararlanma imkanına kavuşacak. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor, bu da tüm emeklilerin en üst maaş dilimindeki promosyondan yararlanabilmesini sağlayacak.

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