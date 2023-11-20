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Emekliye %40.26 ek zamla maaşlar çıktı! 7.500, 8.500 TL alan Tarım, SSK, Bağkur'luya %13'lük Refah Payı iyileştirmesi geliyor! En düşük...

Yılbaşında milyonlarca memur ve emekli, beklenen zam haberlerine odaklanırken, Merkez Bankası'ndan gelen yeni veriler, zam hesaplarını bir kez daha değiştirdi. Hem memur maaşlarında hem de Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında düzenleme yapılması beklenirken, en düşük memur maaşı ve emekli maaşlarına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Refah payı hariç olarak yeni maaşların netleşeceği bu dönemde, emekliler için kök maaş ve taban maaş düzenlemeleri, memurlar için ise en düşük maaş artışları gündemde. Peki, Ocakta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 11:37 Güncelleme 21 Kasım 2023, 10:18
Emekliye %40.26 ek zamla maaşlar çıktı! 7.500, 8.500 TL alan Tarım, SSK, Bağkur’luya %13’lük Refah Payı iyileştirmesi geliyor! En düşük... 1

Yıl sonuna yaklaşırken, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren Ocak zamları gündemde. Ocak ayında, 6 aylık enflasyon zammının yanı sıra iyileştirme beklentisi de var. Ocak ayı başında bu zam oranı ve iyileştirme miktarı netleşecek. Ancak özellikle enflasyon artışı konusunda önemli ipuçları mevcut.

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Emekliye %40.26 ek zamla maaşlar çıktı! 7.500, 8.500 TL alan Tarım, SSK, Bağkur’luya %13’lük Refah Payı iyileştirmesi geliyor! En düşük... 2

4 Aylık Oran Yüzde 29'u Aştı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı oranı, 2023'ün ikinci 6 aylık dönemindeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ile belirlenecek. Şu ana kadar açıklanan verilere göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Geriye sadece 2 aylık enflasyon verisi kaldı.

Emekliye %40.26 ek zamla maaşlar çıktı! 7.500, 8.500 TL alan Tarım, SSK, Bağkur’luya %13’lük Refah Payı iyileştirmesi geliyor! En düşük... 3

Merkez Bankası Anketi ve Yeni İpuçları
Kesin zam oranını öğrenmek için 3 Ocak tarihi beklenirken, Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, bu artışa ilişkin önemli ipuçlarını ortaya koydu. Bir önceki ankette yüzde 68.01 olan yıl sonu enflasyon tahmini, bu ankette yüzde 67.23'e geriledi. Bu tahmin doğrultusunda, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 39.62 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da yüzde 39.62 olacak.

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