Emekliye %40.26 ek zamla maaşlar çıktı! 7.500, 8.500 TL alan Tarım, SSK, Bağkur'luya %13'lük Refah Payı iyileştirmesi geliyor! En düşük...

1 Yıl sonuna yaklaşırken, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren Ocak zamları gündemde. Ocak ayında, 6 aylık enflasyon zammının yanı sıra iyileştirme beklentisi de var. Ocak ayı başında bu zam oranı ve iyileştirme miktarı netleşecek. Ancak özellikle enflasyon artışı konusunda önemli ipuçları mevcut. YENİ MAAŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

2 4 Aylık Oran Yüzde 29'u Aştı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı oranı, 2023'ün ikinci 6 aylık dönemindeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ile belirlenecek. Şu ana kadar açıklanan verilere göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Geriye sadece 2 aylık enflasyon verisi kaldı.