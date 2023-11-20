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EYT'siz 1800 gün yeterli; 2000-2018 sigortalılar için yaş şartı yok! 4-5-6-8 yıl erken emekli olun! 10 ila 15 yıl arasında...

Türkiye'de emeklilik süreci, genellikle belirli bir prim gününe ulaşmayı gerektirirken, bazı durumlarda sağlık nedeniyle daha erken emekli olmak da mümkündür. Emeklilikte sağlık nedeniyle daha erken aylık almak isteyen çalışanlar için belirlenmiş şartlar bulunmaktadır. Bazı durumlarda 1800 prim günü yeterli oluyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 09:14 Güncelleme 20 Kasım 2023, 09:15
EYT’siz 1800 gün yeterli; 2000-2018 sigortalılar için yaş şartı yok! 4-5-6-8 yıl erken emekli olun! 10 ila 15 yıl arasında... 1

Sağlık nedeniyle erken emeklilik için ilk adım, çalışanın sağlık durumunu belgeleyen bir sağlık raporu almasıdır. Bu rapor, genellikle devlet hastanesi veya SGK yetkilisi tarafından verilmekte olup, çalışanın sağlık sorunlarını detaylı bir şekilde içermelidir. İşte gerekli şartlar haberimizde...

EYT’siz 1800 gün yeterli; 2000-2018 sigortalılar için yaş şartı yok! 4-5-6-8 yıl erken emekli olun! 10 ila 15 yıl arasında... 2

Emeklilik için işe başlangıç tarihine göre değişmekle birlikte en az 3600 gün prim gerekirken, sağlığı bozulanlar için bu süre 1800 güne kadar iniyor.

EYT’siz 1800 gün yeterli; 2000-2018 sigortalılar için yaş şartı yok! 4-5-6-8 yıl erken emekli olun! 10 ila 15 yıl arasında... 3

ERKEN EMELİLİK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR

Hatta devlet; vazife malulü er, erbaş, güvenlik korucularına, ailelerine, terör mağdurlarına primsiz aylık bağlıyor. Peki sağlık nedeniyle kimler daha erken emekli aylığı alabiliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları:

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