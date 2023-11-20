EYT'siz 1800 gün yeterli; 2000-2018 sigortalılar için yaş şartı yok! 4-5-6-8 yıl erken emekli olun! 10 ila 15 yıl arasında...

Sağlık nedeniyle erken emeklilik için ilk adım, çalışanın sağlık durumunu belgeleyen bir sağlık raporu almasıdır. Bu rapor, genellikle devlet hastanesi veya SGK yetkilisi tarafından verilmekte olup, çalışanın sağlık sorunlarını detaylı bir şekilde içermelidir. İşte gerekli şartlar haberimizde...
Emeklilik için işe başlangıç tarihine göre değişmekle birlikte en az 3600 gün prim gerekirken, sağlığı bozulanlar için bu süre 1800 güne kadar iniyor.
ERKEN EMELİLİK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR
Hatta devlet; vazife malulü er, erbaş, güvenlik korucularına, ailelerine, terör mağdurlarına primsiz aylık bağlıyor. Peki sağlık nedeniyle kimler daha erken emekli aylığı alabiliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları: