EYT'siz 1800 gün yeterli; 2000-2018 sigortalılar için yaş şartı yok! 4-5-6-8 yıl erken emekli olun! 10 ila 15 yıl arasında...

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Sağlık nedeniyle erken emeklilik için ilk adım, çalışanın sağlık durumunu belgeleyen bir sağlık raporu almasıdır. Bu rapor, genellikle devlet hastanesi veya SGK yetkilisi tarafından verilmekte olup, çalışanın sağlık sorunlarını detaylı bir şekilde içermelidir. İşte gerekli şartlar haberimizde...