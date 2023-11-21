Emekliye %18'lik Refah Payı zammı gelişti! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur'luya yeni kulis bilgisi! 2.500 TL seyyanen zam dahil...

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Yıl sonuna yaklaşırken, emeklilere yönelik zam düzenlemeleri hız kazanıyor. Ocak 2024'te uygulanacak emekli maaşı zammı için çalışmalar sürerken, belirleyici faktör enflasyon verileri olmaya devam ediyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emekli aylıkları, 6 aylık enflasyon rakamlarına ek olarak refah payı ile güncellenecek. Bu düzenleme ile en düşük emekli maaşı, mevcut 7.500 TL seviyesinin üzerine çıkacak. Ancak, merak edilen soru şu: Refah payı oranı ne kadar olacak? Kulislerde dolaşan bilgilere göre, refah payı için şu an için yüzde 7 ila 18 arasında bir ek artış konuşuluyor. İşte kesinleşen 4 aylık zam oranı ve yeni hesaplamalarla ilgili detaylar...