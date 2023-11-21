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Emekliye %18'lik Refah Payı zammı gelişti! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur'luya yeni kulis bilgisi! 2.500 TL seyyanen zam dahil...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam çalışmaları başlıyor. AK Parti, en düşük emekli maaşını artırmak amacıyla önümüzdeki haftalarda TBMM Başkanlığı'na sunulacak olan yeni yasa teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, şu anki 7 bin 500 TL olan taban emekli maaşı, bu teklifle birlikte 10 bin TL'ye çıkartılacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf emeklisi maaşları kaç TL olacak? İşte yeni zam oranları ve hesaplı tablo haberimizde...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 10:15 Güncelleme 21 Kasım 2023, 10:15
Emekliye %18’lik Refah Payı zammı gelişti! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur’luya yeni kulis bilgisi! 2.500 TL seyyanen zam dahil... 1

Yıl sonuna yaklaşırken, emeklilere yönelik zam düzenlemeleri hız kazanıyor. Ocak 2024'te uygulanacak emekli maaşı zammı için çalışmalar sürerken, belirleyici faktör enflasyon verileri olmaya devam ediyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emekli aylıkları, 6 aylık enflasyon rakamlarına ek olarak refah payı ile güncellenecek. Bu düzenleme ile en düşük emekli maaşı, mevcut 7.500 TL seviyesinin üzerine çıkacak. Ancak, merak edilen soru şu: Refah payı oranı ne kadar olacak? Kulislerde dolaşan bilgilere göre, refah payı için şu an için yüzde 7 ila 18 arasında bir ek artış konuşuluyor. İşte kesinleşen 4 aylık zam oranı ve yeni hesaplamalarla ilgili detaylar...

Emekliye %18’lik Refah Payı zammı gelişti! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur’luya yeni kulis bilgisi! 2.500 TL seyyanen zam dahil... 2

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 7.500 TL olan taban maaşlarının artırılması için çalışmalar başladı. AK Parti'nin önümüzdeki günlerde yasa teklifini sunması bekleniyor.

Emekliye %18’lik Refah Payı zammı gelişti! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur’luya yeni kulis bilgisi! 2.500 TL seyyanen zam dahil... 3

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak zamları yaklaşırken taban maaş artışı ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Seçimlerden önce 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkartılan taban maaşın yeniden artırılması gündemde.

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