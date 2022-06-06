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Haberler Ekonomi Emekliye 4.000 TL! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, İş Bankası...

Emekliye 4.000 TL! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, İş Bankası...

Bankaların emekli müşteri yarışı büyüdü. Kampanyalarla banka promosyonu 3 bin 750 liraya kadar çıktı. Ek faydalarla birlikte kazanç 4 bin lirayı bulabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? İşte Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi ve diğer bankaların emeklilere sunduğu promosyon avantajları...

06.06.2022 06:58 - Son Güncelleme: 06.06.2022 06:58
Emekliye 4.000 TL! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, İş Bankası...

Emeklilerin banka promosyonu kazancı büyüyor. Son kampanyalarla promosyon tutarları iyice arttı.

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Emekliye 4.000 TL! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, İş Bankası...

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartlarıyla yüksek ödeme yapıyor.

Emekliye 4.000 TL! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, İş Bankası...

Haziran ayı kampanyalarında 3 bin 750 liraya varan promosyon ödenirken, emekli yakınını getirenlere 250 lira ödeme gibi imkanlarla toplam fayda 4 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Emekliye 4.000 TL! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, İş Bankası...

İşte bazı kampanyalar:

Emekliye 4.000 TL! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, İş Bankası...

AKBANK: 30 Haziran'a kadar emekli maaşını taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 500 lira promosyon ve 1.850 lira ek promosyon, 1.500-2 500 lira arasında olanlara 625 lira promosyon ve 2.275 lira ek promosyon, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 750 lira promosyon ve 2.750 lira ek promosyon ödüyor.

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