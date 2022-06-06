Emekliye 4.000 TL! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, İş Bankası...
Bankaların emekli müşteri yarışı büyüdü. Kampanyalarla banka promosyonu 3 bin 750 liraya kadar çıktı. Ek faydalarla birlikte kazanç 4 bin lirayı bulabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? İşte Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi ve diğer bankaların emeklilere sunduğu promosyon avantajları...
06.06.2022 06:58 - Son Güncelleme: 06.06.2022 06:58
Haziran ayı kampanyalarında 3 bin 750 liraya varan promosyon ödenirken, emekli yakınını getirenlere 250 lira ödeme gibi imkanlarla toplam fayda 4 bin liraya kadar çıkabiliyor.
AKBANK: 30 Haziran'a kadar emekli maaşını taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 500 lira promosyon ve 1.850 lira ek promosyon, 1.500-2 500 lira arasında olanlara 625 lira promosyon ve 2.275 lira ek promosyon, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 750 lira promosyon ve 2.750 lira ek promosyon ödüyor.