Emekliye 4.000 TL! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, İş Bankası...

AKBANK: 30 Haziran'a kadar emekli maaşını taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 500 lira promosyon ve 1.850 lira ek promosyon, 1.500-2 500 lira arasında olanlara 625 lira promosyon ve 2.275 lira ek promosyon, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 750 lira promosyon ve 2.750 lira ek promosyon ödüyor.