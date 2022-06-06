20-60 yaş arası 4.253-8.000 TL maaşla işbaşı garantisi var! TYP, bekçi, temizlikçi, makineci... İŞKUR'dan 127 bin 592 personel alımı yapılacak!

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan işçi ve personel alımı ilanlarına göre kamuya ve özele 127 bin 592 vatandaş alınacak. En çok alım yapılacak kadro ve şartlar? İŞKUR İş İlanlarına müracaat gerçekleştirmek isteyen adaylar Elektronik ortamda ya da Alo 170 üstünden müracaat gerçekleştirebilirler. çevrimiçi müracaat amacıyla adayların "https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir. İŞKUR üstünde gelen ilanlara müracaat yapacak adaylar genellikle sosyal imkânları merak etmektedirler.