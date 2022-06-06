Haziran ayı kredi fırsatları resmen duyuruldu: Vakıfbank günde 106 TL'ye taşıt sahibi, 54 TL'ye konut sahibi yapıyor!
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olarak hizmetlerini devam ettiren Vakıfbank, haziran ayına girilmesi ile eş güdümlü kredi hizmetlerini güncelleme kararı aldı. Ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketleri karşısında ezilen vatandaşlara destek olacağını belirten banka, tüketici kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi kampanyalarının ayrıntılarını paylaştı.
06.06.2022 08:39 - Son Güncelleme: 06.06.2022 08:39
Vakıfbank Konut Kredisi Kampanyası 2022
Vakıfbank, yeni dönemde kendi evinin sahibi olmak isteyen fakat ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketlerinden etkilenerek fahiş rakamlara ulaşan konut fiyatlarına rağmen müşterilerine ve potansiyel müşterilerine nakit desteği sağlayacağını açıkladı. Banka, konut kredisi kampanyasına dair misal hesaplama tablosunu şu şekilde oluşturdu:
· Kredi tutarı: 100 bin TL
· Vade sayısı: 120 ay
· Faiz oranı: Yüzde 1,29
· Aylık taksit tutarı: 1.642,88 TL
Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası 2022
Vakıfbank, yeni dönemde ilerleyen ve hala da devam eden olumsuz ekonomik pazar hareketlerine rağmen nakdi olarak mağdur olan müşterilerine ve potansiyel müşterilerine, yeni gereksinim kredisi kampanyasını duyurdu. Banka, alakalı hizmetine dair bütün ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.