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Haberler Ekonomi Haziran ayı kredi fırsatları resmen duyuruldu: Vakıfbank günde 106 TL'ye taşıt sahibi, 54 TL'ye konut sahibi yapıyor!

Haziran ayı kredi fırsatları resmen duyuruldu: Vakıfbank günde 106 TL'ye taşıt sahibi, 54 TL'ye konut sahibi yapıyor!

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olarak hizmetlerini devam ettiren Vakıfbank, haziran ayına girilmesi ile eş güdümlü kredi hizmetlerini güncelleme kararı aldı. Ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketleri karşısında ezilen vatandaşlara destek olacağını belirten banka, tüketici kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi kampanyalarının ayrıntılarını paylaştı.

06.06.2022 08:39 - Son Güncelleme: 06.06.2022 08:39
Haziran ayı kredi fırsatları resmen duyuruldu: Vakıfbank günde 106 TL’ye taşıt sahibi, 54 TL’ye konut sahibi yapıyor!

Vakıfbank, ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi kampanyalarının ayrıntılarını paylaşarak örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

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Haziran ayı kredi fırsatları resmen duyuruldu: Vakıfbank günde 106 TL’ye taşıt sahibi, 54 TL’ye konut sahibi yapıyor!
Vakıfbank Konut Kredisi Kampanyası 2022
Vakıfbank, yeni dönemde kendi evinin sahibi olmak isteyen fakat ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketlerinden etkilenerek fahiş rakamlara ulaşan konut fiyatlarına rağmen müşterilerine ve potansiyel müşterilerine nakit desteği sağlayacağını açıkladı. Banka, konut kredisi kampanyasına dair misal hesaplama tablosunu şu şekilde oluşturdu:
· Kredi tutarı: 100 bin TL
· Vade sayısı: 120 ay
· Faiz oranı: Yüzde 1,29
· Aylık taksit tutarı: 1.642,88 TL
Haziran ayı kredi fırsatları resmen duyuruldu: Vakıfbank günde 106 TL’ye taşıt sahibi, 54 TL’ye konut sahibi yapıyor!
Vakıfbank Taşıt Kredisi Kampanyası 2022
Vakıfbank, yeni dönemde kendi aracının sahibi olmak isteyen fakat çoğalan otomobil fiyatları karşısında nakit desteğine gereksinim duyan müşterilerine ve potansiyel müşterilerine, taşıt kredisi kampanyası aracılığı ile nakit hizmeti sunacağını açıkladı.
Haziran ayı kredi fırsatları resmen duyuruldu: Vakıfbank günde 106 TL’ye taşıt sahibi, 54 TL’ye konut sahibi yapıyor!

Banka, 48 ay vade ile sınırlandırmış bulunduğu, başlangıç faizini yüzde 1,59 olarak belirlemiş bulunduğu kampanyasına dair misal hesaplama tablosunu şu şekilde oluşturdu:

· Kredi tutarı: 100 bin TL

· Vade sayısı: 48 ay

· Faiz oranı: Yüzde 1,59

· Aylık taksit tutarı: 3.199,46 TL

Haziran ayı kredi fırsatları resmen duyuruldu: Vakıfbank günde 106 TL’ye taşıt sahibi, 54 TL’ye konut sahibi yapıyor!

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası 2022

Vakıfbank, yeni dönemde ilerleyen ve hala da devam eden olumsuz ekonomik pazar hareketlerine rağmen nakdi olarak mağdur olan müşterilerine ve potansiyel müşterilerine, yeni gereksinim kredisi kampanyasını duyurdu. Banka, alakalı hizmetine dair bütün ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.

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