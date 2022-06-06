Haziran ayı kredi fırsatları resmen duyuruldu: Vakıfbank günde 106 TL’ye taşıt sahibi, 54 TL’ye konut sahibi yapıyor!

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası 2022

Vakıfbank, yeni dönemde ilerleyen ve hala da devam eden olumsuz ekonomik pazar hareketlerine rağmen nakdi olarak mağdur olan müşterilerine ve potansiyel müşterilerine, yeni gereksinim kredisi kampanyasını duyurdu. Banka, alakalı hizmetine dair bütün ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.