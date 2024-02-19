EYT'liye 8 kazanç: İşte aylık hesabından refah payına, ikramiyeden promosyona, vergi muafiyetine kadar bu yıl emekli olanların hakları...

Geçen yıl emekli olan 2 milyon EYT'liye, bu yıl 400 bin kişi daha eklenecek. EYT'liler en az 10 bin lira aylık alırken, refah payından, zamlı ikramiye ve promosyondan yararlanacak. Ayrıca vergi muafiyeti, tazminat, birikmiş izin ücreti hakları da var...
EYT düzenlemesi, milyonlara emeklilik yolunu açtı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon kişi emekli olurken, bu yıl da 400 bin kişiye daha aylık bağlanması bekleniyor.
Emekli olan EYT'liler yaşlılık aylığının yanı sıra çalışıyorsa ikinci bir maaş alıyor ancak kazanımlar bununla bitmiyor. İşyerlerinden varsa kıdem tazminatı, izin parasını alacak EYT'liler bu yılki aylık, ikramiye ve promosyon artışlarından da yararlanıyor. İşte detayları...