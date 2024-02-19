EYT'liye 8 kazanç: İşte aylık hesabından refah payına, ikramiyeden promosyona, vergi muafiyetine kadar bu yıl emekli olanların hakları...

Geçen yıl emekli olan 2 milyon EYT'liye, bu yıl 400 bin kişi daha eklenecek. EYT'liler en az 10 bin lira aylık alırken, refah payından, zamlı ikramiye ve promosyondan yararlanacak. Ayrıca vergi muafiyeti, tazminat, birikmiş izin ücreti hakları da var...