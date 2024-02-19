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EYT'liye 8 kazanç: İşte aylık hesabından refah payına, ikramiyeden promosyona, vergi muafiyetine kadar bu yıl emekli olanların hakları...

Geçen yıl emekli olan 2 milyon EYT'liye, bu yıl 400 bin kişi daha eklenecek. EYT'liler en az 10 bin lira aylık alırken, refah payından, zamlı ikramiye ve promosyondan yararlanacak. Ayrıca vergi muafiyeti, tazminat, birikmiş izin ücreti hakları da var...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 07:41 Güncelleme 19 Şubat 2024, 07:41
EYT’liye 8 kazanç: İşte aylık hesabından refah payına, ikramiyeden promosyona, vergi muafiyetine kadar bu yıl emekli olanların hakları... 1

EYT düzenlemesi, milyonlara emeklilik yolunu açtı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon kişi emekli olurken, bu yıl da 400 bin kişiye daha aylık bağlanması bekleniyor.

EYT’liye 8 kazanç: İşte aylık hesabından refah payına, ikramiyeden promosyona, vergi muafiyetine kadar bu yıl emekli olanların hakları... 2

Emekli olan EYT'liler yaşlılık aylığının yanı sıra çalışıyorsa ikinci bir maaş alıyor ancak kazanımlar bununla bitmiyor. İşyerlerinden varsa kıdem tazminatı, izin parasını alacak EYT'liler bu yılki aylık, ikramiye ve promosyon artışlarından da yararlanıyor. İşte detayları...

EYT’liye 8 kazanç: İşte aylık hesabından refah payına, ikramiyeden promosyona, vergi muafiyetine kadar bu yıl emekli olanların hakları... 3

EN AZ 10 BİN TL
Ocak ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı ödemesi 10 bin liraya yükseldi. Emeklilik için başvuran EYT'lilere de hesaplanan aylık ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altındaysa aylığın bağlandığı tarihten itibaren 10 bin lira yatırılacak.

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