Emekliye can suyu olacak 800 TL para katkısı! 4A 4B 4C emeklileri maaşını 3'e katlayacak! 1261 gün primle...

Ülkemizde milyonlarca çalışan, emeklilik için gün sayarken, farklı sigorta türlerine rağmen gün sayısı ve yaş şartlarını doldurarak emekli olma hakkı kazanıyorlar. Ancak, emeklilikte alınacak maaşı belirleyen faktörler çalışırken yapılanlarla doğrudan ilişkilidir. Pek çok kişi tarafından bilinmese de, bazı detaylara dikkat eden çalışanlar emeklilikte daha yüksek maaş alma imkanına sahip olabiliyorlar. İşte dikkat edilmesi gereken detaylar: