Emekliye %40 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur'luya 3+3 ikramiye ile 13.215 TL maaş yolda! 10.000, 11.390 TL alanlar temmuzda...

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2024 yılının ilk beş ayında enflasyon oranının yüzde 22.72 olarak belirlenmesi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ciddi bir artışa işaret ediyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin de eklenmesiyle bu oranın yüzde 25'i aşabileceği tahmin ediliyor. Böylece, emeklilerin Temmuz zammı yavaş yavaş netleşmeye başladı.