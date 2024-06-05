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Emekliye %40 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur'luya 3+3 ikramiye ile 13.215 TL maaş yolda! 10.000, 11.390 TL alanlar temmuzda...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, milyonlarca emekli Temmuz ayında alacakları zam oranını hesaplamaya başladı. 2024 yılının ilk beş ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olan zam oranı yüzde 22.72 olarak kesinleşti. Ancak, yılın ilk yarısındaki enflasyon tahminlerine göre bu oranın yüzde 25'i aşabileceği öngörülüyor. Peki, temmuzda emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen maaş tablosu...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 06:24 Güncelleme 05 Haziran 2024, 06:27
Emekliye %40 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur’luya 3+3 ikramiye ile 13.215 TL maaş yolda! 10.000, 11.390 TL alanlar temmuzda... 1

2024 yılının ilk beş ayında enflasyon oranının yüzde 22.72 olarak belirlenmesi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ciddi bir artışa işaret ediyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin de eklenmesiyle bu oranın yüzde 25'i aşabileceği tahmin ediliyor. Böylece, emeklilerin Temmuz zammı yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Emekliye %40 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur’luya 3+3 ikramiye ile 13.215 TL maaş yolda! 10.000, 11.390 TL alanlar temmuzda... 2

Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. İlk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı netleşmeye başladı.

Emekliye %40 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur’luya 3+3 ikramiye ile 13.215 TL maaş yolda! 10.000, 11.390 TL alanlar temmuzda... 3

TEK VERİ KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 çıktı. Böylece 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 22.72 zam kesinleşti. Zam oranının belli olması için geriye tek veri kalırken, enflasyon tahminleri de bunun ipucunu veriyor.

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