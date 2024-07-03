Emekliye %40 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye en düşük emekli maaşı 14.183 TL olacak! 10.000, 11.000, 12.500 TL alanlar...

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%40-45 ARASI ARTIŞ

Bugüne kadar yapılan refah payı artışlarına benzer bir karar alınırsa 10-15 puanlık ekleme yapılması gerçekleşebilir. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 40-45 arasında bir artış ortaya çıkarken memurlar ve memur emeklileri için de yüzde 30-35 arasında artış olması bekleniyor.