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Emekliye %40 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye en düşük emekli maaşı 14.183 TL olacak! 10.000, 11.000, 12.500 TL alanlar...

Emekli maaşları Temmuz 2024'te önemli bir artışla yeniden belirlenecek. Memur ve memur emeklilerinin yanı sıra SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de maaş zamları, TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla netleşecek. Milyonlarca emeklinin gözü, bugün saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarında. SSK ve Bağ-Kur emeklileri içinse 3 farklı zam tahmini öne çıkıyor. İşte, Temmuz zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları maaşlara dair detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 05:49 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 06:07
Emekliye %40 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye en düşük emekli maaşı 14.183 TL olacak! 10.000, 11.000, 12.500 TL alanlar... 1

Emeklilerin merakla beklediği tarih sonunda geldi. Milyonlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yarın açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisine kilitlendi.

Emekliye %40 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye en düşük emekli maaşı 14.183 TL olacak! 10.000, 11.000, 12.500 TL alanlar... 2

%40-45 ARASI ARTIŞ

Bugüne kadar yapılan refah payı artışlarına benzer bir karar alınırsa 10-15 puanlık ekleme yapılması gerçekleşebilir. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 40-45 arasında bir artış ortaya çıkarken memurlar ve memur emeklileri için de yüzde 30-35 arasında artış olması bekleniyor.

Emekliye %40 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye en düşük emekli maaşı 14.183 TL olacak! 10.000, 11.000, 12.500 TL alanlar... 3

Artış merakla beklenirken, 3 farklı tahmin bulunuyor. TÜİK, Ocak-Mayıs enflasyonunun yüzde 22.72 olarak gerçekleştiğini açıklamıştı. AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla yapılan anketinde Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.28 oldu.

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