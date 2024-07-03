Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK 2024 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT maaş hesaplama! 2024 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren!

Emekli maaş hesabı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 1 Temmuz 2024 itibariyle ne kadar maaş alacaklarını araştırmaya başladı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ne kadar emekli maaşı alırım? İşte tüm detaylar...
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
SSK ve Bağ-Kur emeklisi her yıl Ocak-Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Milli gelir artışlarının tabana yayılma politikası çerçvesinde bu rakamların üzerine ilave refah payı verilebiliyor.
EMEKLİ MAAŞI NEREDEN ÖĞRENİLİR, NASIL HESAPLANIR?
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli hesaplama, e-Devlet üzerinden veya SGK emekli maaşı sorgulama motoru üzerinden yapılabiliyor.
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