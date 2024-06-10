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Emekliye 4 maaş listesi geldi! SSK, Bağ-Kur'luya 15.500 TL ödeme bayram öncesi yatacak! 10.000, 11.350, 12.500 TL alanlara müjde...

Temmuz ayında emeklilerin, dul ve yetimlerin maaşlarına yüzde 20-25 oranında zam yapılacak. Bu artış, bazı emeklilerin bankalardan aldığı promosyonlara da olumlu yansıyacak. Yeni maaş dilimine geçen emeklilerin promosyon tutarlarında artış bekleniyor. Öte yandan emekli bayram ikramiyeleri de bugünden itibaren yatmaya başlıyor. İşte örneklerle promosyon zammının detayları...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 06:27 Güncelleme 10 Haziran 2024, 06:27
Emekliye 4 maaş listesi geldi! SSK, Bağ-Kur’luya 15.500 TL ödeme bayram öncesi yatacak! 10.000, 11.350, 12.500 TL alanlara müjde... 1

Yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetimin yararlandığı banka promosyonlarında kampanyalar hız kesmeden devam ederken, Temmuz ayında maaşlara yapılacak zamlarla birlikte ödemelerde de artış olacak. Temmuz ayında aylıklara yansıtılacak yüzde 20-25'lik zam, birçok emeklinin, dul ve yetimin banka promosyonlarını da yükseltecek. Peki, bu artış nasıl gerçekleşecek? İşte detayları...

Emekliye 4 maaş listesi geldi! SSK, Bağ-Kur’luya 15.500 TL ödeme bayram öncesi yatacak! 10.000, 11.350, 12.500 TL alanlara müjde... 2

4 MAAŞ DİLİMİ VAR

Bankaların promosyon tutarları 4 maaş dilimine göre farklılık gösteriyor. Bu maaş dilimleri geçtiğimiz Nisan ayında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından '10 bin liranın altı', '10 bin-14 bin 999 lira arası', '15 bin-19 bin 999 lira arası' ve '20 bin lira ve üzeri' şeklinde olmak üzere yeniden belirlendi. Emekliler, dul ve yetimler, maaşlarının denk geldiği dilim için belirlenmiş promosyon tutarını alabiliyor.

Emekliye 4 maaş listesi geldi! SSK, Bağ-Kur’luya 15.500 TL ödeme bayram öncesi yatacak! 10.000, 11.350, 12.500 TL alanlara müjde... 3

AYLIKLAR % 20-25 ARTACAK

Temmuz'da emekli aylıkları artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıtılacak zam oranı yüzde 25, memur emeklilerinin artışı ise yüzde 20 seviyelerinde bekleniyor.

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