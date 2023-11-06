Emekliye %4 ek ödeme takvimi oluştu! En düşük emekli maaş zammı 5 haneli olacak! SSK, Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı 12.97 refah payı dahil...

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, 4 aylık rakamların netleşmesi, emekli maaşı zammı düzenlemesinin kapısını araladı. Ancak asıl büyük değişiklik, Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası bekleniyor. Bu düzenleme, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren en düşük emekli maaşı ile birlikte tüm emekli maaşlarını kapsayacak. Emekli zammı düzenlemesi, yaklaşık 15,5 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen bir önem taşıyor. İşte en yeni hesaplamalarla emekli maaş zam tablosu...
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI DÜZENLEMESİ İÇİN BAKAN ŞİMŞEK BÜTÇE ÇALIŞMASINI YÜRÜTÜYOR
Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi. OVP'nin Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temellerini atması ve mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 15 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren Ocak zammı için bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bakan Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için bütçe sınırlarının sonuna kadar zorlanması talimatını verdi.