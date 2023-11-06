Emekliye %4 ek ödeme takvimi oluştu! En düşük emekli maaş zammı 5 haneli olacak! SSK, Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı 12.97 refah payı dahil...

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Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, 4 aylık rakamların netleşmesi, emekli maaşı zammı düzenlemesinin kapısını araladı. Ancak asıl büyük değişiklik, Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası bekleniyor. Bu düzenleme, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren en düşük emekli maaşı ile birlikte tüm emekli maaşlarını kapsayacak. Emekli zammı düzenlemesi, yaklaşık 15,5 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen bir önem taşıyor. İşte en yeni hesaplamalarla emekli maaş zam tablosu...