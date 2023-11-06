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Emekliye %4 ek ödeme takvimi oluştu! En düşük emekli maaş zammı 5 haneli olacak! SSK, Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı 12.97 refah payı dahil...

2023 yılının son aylarına yaklaşırken, SSK, Bağkur emeklilerine yönelik iki önemli düzenleme yapılması bekleniyor. Bu düzenlemeler, emekli maaşlarını artırmayı ve ekonomik refahlarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Mevcut durumda en düşük emekli maaşı olarak uygulanan 7.500 TL'lik miktarın artırılması planlanıyor. Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'ın çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek düzenlemeler, bu konuda önemli bir adım olacak. Emekli maaşı zammı için belirleyici olan verilerden biri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak son veri olacak. 3 Ocak tarihinde açıklanacak rakam, emekli maaşlarının zam oranını belirlemede kilit bir rol oynayacak. Peki, Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen tablo...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 06:33 Güncelleme 06 Kasım 2023, 13:26
Emekliye %4 ek ödeme takvimi oluştu! En düşük emekli maaş zammı 5 haneli olacak! SSK, Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı 12.97 refah payı dahil... 1

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, 4 aylık rakamların netleşmesi, emekli maaşı zammı düzenlemesinin kapısını araladı. Ancak asıl büyük değişiklik, Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası bekleniyor. Bu düzenleme, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren en düşük emekli maaşı ile birlikte tüm emekli maaşlarını kapsayacak. Emekli zammı düzenlemesi, yaklaşık 15,5 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen bir önem taşıyor. İşte en yeni hesaplamalarla emekli maaş zam tablosu...

Emekliye %4 ek ödeme takvimi oluştu! En düşük emekli maaş zammı 5 haneli olacak! SSK, Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı 12.97 refah payı dahil... 2

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI DÜZENLEMESİ İÇİN BAKAN ŞİMŞEK BÜTÇE ÇALIŞMASINI YÜRÜTÜYOR

Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi. OVP'nin Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temellerini atması ve mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı.

Emekliye %4 ek ödeme takvimi oluştu! En düşük emekli maaş zammı 5 haneli olacak! SSK, Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı 12.97 refah payı dahil... 3

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 15 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren Ocak zammı için bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bakan Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için bütçe sınırlarının sonuna kadar zorlanması talimatını verdi.

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