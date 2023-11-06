3600 prim yeterli, 13 ila 15 yılla SGK o kişileri listeye aldı! Kısmi emeklilik için taze tablo; 50/60 yaş kadın, erkek son prim şartları kademesiz...

Emeklilik, birçok çalışanın hayatının bir döneminde güzel ve rahat bir emeklilik hayali kurduğu bir konudur. Ancak bazı durumlarda, beklenen emeklilik yaşı gelmeden önce emeklilik düşünülmek zorunda kalınabilir. İşte bu noktada kısmi emeklilik, çalışanlara belirli bir yaşa geldiklerinde emeklilik primlerini tamamlamamış olsalar bile emeklilik hakkı tanır ve emeklilik sürecini kolaylaştırır. İşte konu hakkında merak edilenler...