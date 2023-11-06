3600 prim yeterli, 13 ila 15 yılla SGK o kişileri listeye aldı! Kısmi emeklilik için taze tablo; 50/60 yaş kadın, erkek son prim şartları kademesiz...

Emeklilik, birçok çalışanın hayatının bir döneminde güzel ve rahat bir emeklilik hayali kurduğu bir konudur. Ancak bazı durumlarda, beklenen emeklilik yaşı gelmeden önce emeklilik düşünülmek zorunda kalınabilir. İşte bu noktada kısmi emeklilik, çalışanlara belirli bir yaşa geldiklerinde emeklilik primlerini tamamlamamış olsalar bile emeklilik hakkı tanır ve emeklilik sürecini kolaylaştırır. İşte konu hakkında merak edilenler...
Günümüzde, birçok çalışan için kısmi emeklilik fırsatı oldukça cazip hale gelmiştir. Kısmi emeklilik, emeklilik yaşınızı ertelemek ve daha fazla ekonomik güvence sağlamak için ideal bir seçenek sunar. Ancak bu fırsatı değerlendirmeden önce bazı önemli koşulları göz önünde bulundurmanız gerekir. Peki, kimler kısmi emeklilik fırsatından yararlanabilir? Kısmi emeklilik şartları neler? İşte detaylar...
Kısmi emeklilik için gerekli koşullar, kişinin sigorta başlangıç tarihine ve çalışma geçmişine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İşte kısmi emeklilik için genel koşulların özeti:
1. Sigorta Başlangıç Tarihi: Kısmi emeklilik hakkı, kişinin sigorta başlangıç tarihine göre farklılık gösterir. Örneğin, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar, 15 yıl sigorta süresi ve 3600 prim günü ile 50-60 yaşları arasında kısmi emeklilik başvurusu yapabilirler.