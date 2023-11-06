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10 yıl sigorta yeterli; Emeklilik yaşı 45'e, prim sayısı 1800'e düşüyor! 2000-2007 yıllarında işe başlayanlar dikkat! 60 gün ila 180 gün arasında...

Milyonlarca kişi için hayal olan erken emeklilik artık birçok meslek grubu için gerçeğe dönüşüyor. 45, 46 ve 47 yaşlarındaki bireylerin emekli olması artık sadece bir hayal olmaktan çıkıyor. Bu fırsatı sunan özel bir yol, "yıpranma hakkı" olarak adlandırılıyor. Erken emeklilik için 1.800 prim günü ve en az 10 yıl sigortalı çalışma koşulu bulunuyor. İşte konu hakkında merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 14:40 Güncelleme 06 Kasım 2023, 14:40
10 yıl sigorta yeterli; Emeklilik yaşı 45’e, prim sayısı 1800’e düşüyor! 2000-2007 yıllarında işe başlayanlar dikkat! 60 gün ila 180 gün arasında... 1

Yıpranma hakkı, belirli meslek gruplarında çalışanlar için sağlanan bir avantaj olarak öne çıkıyor. Bu hak, ağır işlerde çalışan ve büyük iş yükü taşıyan kişilere, normal şartlara göre daha erken emekli olabilme imkanı sunuyor. İşte yıpranma hakkı hakkında bilmeniz gerekenler...

10 yıl sigorta yeterli; Emeklilik yaşı 45’e, prim sayısı 1800’e düşüyor! 2000-2007 yıllarında işe başlayanlar dikkat! 60 gün ila 180 gün arasında... 2

Yıpranma Hakkı (Fiili Hizmet Süresi Zammı) Nedir? Kimler Faydalanabilir?

Yıpranma hakkı, fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinir. Bu hak, ağır işlerde çalışarak sağlık ve yaşam kalitesi olumsuz etkilenen kişilere erken emeklilik fırsatı tanır. Hangi meslek grupları bu hakka sahip olabilir?

10 yıl sigorta yeterli; Emeklilik yaşı 45’e, prim sayısı 1800’e düşüyor! 2000-2007 yıllarında işe başlayanlar dikkat! 60 gün ila 180 gün arasında... 3

4/A (İşçi) ve 4/C (Memur) Statüsündeki Çalışanlar: İşçi veya memur statüsünde çalışanlar, yıpranma hakkından faydalanabilirler.

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