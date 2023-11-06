10 yıl sigorta yeterli; Emeklilik yaşı 45'e, prim sayısı 1800'e düşüyor! 2000-2007 yıllarında işe başlayanlar dikkat! 60 gün ila 180 gün arasında...

Yıpranma hakkı, belirli meslek gruplarında çalışanlar için sağlanan bir avantaj olarak öne çıkıyor. Bu hak, ağır işlerde çalışan ve büyük iş yükü taşıyan kişilere, normal şartlara göre daha erken emekli olabilme imkanı sunuyor. İşte yıpranma hakkı hakkında bilmeniz gerekenler...
Yıpranma Hakkı (Fiili Hizmet Süresi Zammı) Nedir? Kimler Faydalanabilir?
Yıpranma hakkı, fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinir. Bu hak, ağır işlerde çalışarak sağlık ve yaşam kalitesi olumsuz etkilenen kişilere erken emeklilik fırsatı tanır. Hangi meslek grupları bu hakka sahip olabilir?
4/A (İşçi) ve 4/C (Memur) Statüsündeki Çalışanlar: İşçi veya memur statüsünde çalışanlar, yıpranma hakkından faydalanabilirler.