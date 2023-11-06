10 yıl sigorta yeterli; Emeklilik yaşı 45'e, prim sayısı 1800'e düşüyor! 2000-2007 yıllarında işe başlayanlar dikkat! 60 gün ila 180 gün arasında...

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Yıpranma hakkı, belirli meslek gruplarında çalışanlar için sağlanan bir avantaj olarak öne çıkıyor. Bu hak, ağır işlerde çalışan ve büyük iş yükü taşıyan kişilere, normal şartlara göre daha erken emekli olabilme imkanı sunuyor. İşte yıpranma hakkı hakkında bilmeniz gerekenler...