Emekliye, dul ve yetime ek zam farkı! Ödemeler ne zaman yapılacak? Örneklerle kim, ne kadar alacak?

1 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını yükselten düzenlemede son viraja girildi. Ocak zammını 5 puan artıran, en düşük emekli aylığını 10 bin liraya yükselten düzenlemenin bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yarın TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek.

2 Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle uygulanacak ek zammın hayata geçmesiyle emeklilere, dul ve yetimlere hızla fark ödemeleri yapılacak. Fark ödemelerinin de bu hafta yapılması bekleniyor. İşte ek zam farkına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...