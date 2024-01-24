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24,25,26,27,28 Ocak'ta maaş alanlar dikkat! SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye 1 aylık fark yatıyor! %4'lük ek ödeme dahil...

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik ek zam tasarısı ele alınacak. Beklenen takvime göre, sürecin Cuma gününe kadar tamamlanması öngörülüyor. Tasarının kabul edilmesiyle birlikte emeklilere, refah payı ve taban aylık artışıyla oluşan farklar ödenmeye başlanacak. Peki, ek zamlı maaşlar ne kadar oldu? SSK, Bağ-Kur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 14:19 Güncelleme 24 Ocak 2024, 14:20
24,25,26,27,28 Ocak’ta maaş alanlar dikkat! SSK, BAĞ-KUR, EYT’liye 1 aylık fark yatıyor! %4’lük ek ödeme dahil... 1

Yasa tasarısı, emeklilere sağlanacak olan ek avantajlarla dikkat çekiyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, emeklilik dilekçesi verenler dâhil olmak üzere 2024 yılında emeklilik başvurusu yapacak herkes, 5 puanlık ilave zamdan ve 10 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı uygulamasından faydalanacak.

24,25,26,27,28 Ocak’ta maaş alanlar dikkat! SSK, BAĞ-KUR, EYT’liye 1 aylık fark yatıyor! %4’lük ek ödeme dahil... 2

Emeklilerin gözü ek zam farkına çevrildi. Yüzde 35.57 zam ve 7 bin 500 lira taban aylık ödemesi üzerinden Ocak aylıklarını alan emeklilere, Meclis'teki yasanın çıkmasıyla ek zam farkı ödenmesi söz konusu olacak. Bu kapsamda 5 puanlık refah payı ve 10 bin liralık taban aylık üzerinden farklar hesaplanarak emeklilere verilecek.

Emekliye ek ödemeler nasıl hesaplanacak? Hangi emekli ne kadar maaş alacak?
24,25,26,27,28 Ocak’ta maaş alanlar dikkat! SSK, BAĞ-KUR, EYT’liye 1 aylık fark yatıyor! %4’lük ek ödeme dahil... 3

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
Heyecanla beklenen ek zam düzenlemesi, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Yasa Meclis'te kabul edildikten sonra Başkan Recep Erdoğan tarafından imzalanacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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