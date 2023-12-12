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Köpeği, kedisi olanlar A101'e yetişsin! Yaş, kuru mamalarda fiyatlar düştü! Somonlu 12.90, tavuklu 13.90, ödül bisküvisi 31.50...

A101 14 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Kataloğa göre kedi ve köpek mamaları uygun fiyata düştü. Buna göre Dreamies somonlu kedi ödül maması 20.90, Whiskas somonlu yaş kedi mması 13.90, Biscrok köpek ödül bisküvisi 31.50'ye satılıyor. İşte A101 14 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 15:15 Güncelleme 12 Aralık 2023, 15:15
Köpeği, kedisi olanlar A101’e yetişsin! Yaş, kuru mamalarda fiyatlar düştü! Somonlu 12.90, tavuklu 13.90, ödül bisküvisi 31.50... 1

A101'in yeni kataloğu yayımlandı. 14 Aralık'tan itibaren indirime girecek ürünler açıklandı. Katalogda her kesime göre uygun gıda ve elektronik ürünler yer alıyor. Bu hafta özellikle kedi ve köpek mamalarındaki indirim dikkat çekti. İşte A101 14 Aralık 2023 aktüel ürünleri...

Köpeği, kedisi olanlar A101’e yetişsin! Yaş, kuru mamalarda fiyatlar düştü! Somonlu 12.90, tavuklu 13.90, ödül bisküvisi 31.50... 2

A101 14 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dreamies somonlu kedi ödül maması 20.90,

Whiskas somonlu yaş kedi mması 13.90,

Biscrok köpek ödül bisküvisi 31.50'

Köpeği, kedisi olanlar A101’e yetişsin! Yaş, kuru mamalarda fiyatlar düştü! Somonlu 12.90, tavuklu 13.90, ödül bisküvisi 31.50... 3

CM 910S Silver çamaşır makinesi 8.999 TL,

BM 6001X Inox bulaşık makinesi 8.399 TL

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