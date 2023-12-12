Köpeği, kedisi olanlar A101'e yetişsin! Yaş, kuru mamalarda fiyatlar düştü! Somonlu 12.90, tavuklu 13.90, ödül bisküvisi 31.50...

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A101'in yeni kataloğu yayımlandı. 14 Aralık'tan itibaren indirime girecek ürünler açıklandı. Katalogda her kesime göre uygun gıda ve elektronik ürünler yer alıyor. Bu hafta özellikle kedi ve köpek mamalarındaki indirim dikkat çekti. İşte A101 14 Aralık 2023 aktüel ürünleri...