3.6 milyon SGK'lı kapsamda! Primi eksik olana 31 Aralık 2023'e kadar süre verildi! 6 yıl yani 2160 gün yetecek, erken emeklilik yol haritası çizildi

1 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son duyuru, emeklilik için prim satın alacaklar, doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması yapacaklar için sevindirici bir gelişmeye işaret ediyor. Türkiye genelinde emeklilik başvurularını son 2 haftada tamamlayacak olan vatandaşlar, 50 bin liradan fazla parayı ceplerinde tutacaklar.

2 Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli bir prim doldurmak gerekiyor. Yaş ve yıl dışındaki prim şartı ise çalışarak ya da kendi işini yaparken ödeyerek tamamlanıyor.