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3.6 milyon SGK'lı kapsamda! Primi eksik olana 31 Aralık 2023'e kadar süre verildi! 6 yıl yani 2160 gün yetecek, erken emeklilik yol haritası çizildi

Emekli olmak isteyenler için kritik bir dönem başlıyor. Prim satın alacaklar, doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması yapacaklar için son 2 hafta! Uygulanan yeni düzenlemelerle birlikte, emeklilik için başvuruda bulunanlar 50 bin liradan fazla para ceplerinde tutabilecekler. Peki, erken emekli olmak için ne kadar borçlanma yapılabilir? İşte detaylar ve ucuza emeklilik yolları hakkında bilgiler haberimizde...

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 08:09 Güncelleme 13 Aralık 2023, 08:09
3.6 milyon SGK’lı kapsamda! Primi eksik olana 31 Aralık 2023’e kadar süre verildi! 6 yıl yani 2160 gün yetecek, erken emeklilik yol haritası çizildi 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son duyuru, emeklilik için prim satın alacaklar, doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması yapacaklar için sevindirici bir gelişmeye işaret ediyor. Türkiye genelinde emeklilik başvurularını son 2 haftada tamamlayacak olan vatandaşlar, 50 bin liradan fazla parayı ceplerinde tutacaklar.

3.6 milyon SGK’lı kapsamda! Primi eksik olana 31 Aralık 2023’e kadar süre verildi! 6 yıl yani 2160 gün yetecek, erken emeklilik yol haritası çizildi 2

Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli bir prim doldurmak gerekiyor. Yaş ve yıl dışındaki prim şartı ise çalışarak ya da kendi işini yaparken ödeyerek tamamlanıyor.

3.6 milyon SGK’lı kapsamda! Primi eksik olana 31 Aralık 2023’e kadar süre verildi! 6 yıl yani 2160 gün yetecek, erken emeklilik yol haritası çizildi 3

Bunların dışında primi eksik olanlar için ise borçlanma imkanları var.

EYT'den prim eksikliği nedeniyle yararlanmayan 3 milyon 672 bin kişi kaldı.

İşte onlar için alternatif yollar...

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