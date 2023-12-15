Emekliye %51'lik kök zam hesabı değişti! 7.500 TL alan SSK, Bağkur, Tarım emeklisine en düşük maaş tablosu netleşiyor! 12 puan refah payı...

1 Türkiye'de emeklilere yapılacak zam ve refah payı artışı, merakla beklenen gelişmeler arasında yer alıyor. Yapılan son hesaplamalara göre, emeklilere yapılacak zamın yanı sıra, 10-12 puanı aşan bir refah payı artışı da gündemde. Bu adımlar, emeklilerin maaşlarını artırarak enflasyona karşı daha dirençli hale gelmeyi hedefliyor. Peki, maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar...

2 EMEKLİ ZAMMI 2024 NE KADAR OLACAK? Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla 5 aylık verilerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 33, memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 44 oldu. Kesin zam aralık enflasyon verisiyle belli olacak.