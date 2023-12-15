Emekliye %51'lik kök zam hesabı değişti! 7.500 TL alan SSK, Bağkur, Tarım emeklisine en düşük maaş tablosu netleşiyor! 12 puan refah payı...

Türkiye'de emeklilere yapılacak zam ve refah payı artışı, merakla beklenen gelişmeler arasında yer alıyor. Yapılan son hesaplamalara göre, emeklilere yapılacak zamın yanı sıra, 10-12 puanı aşan bir refah payı artışı da gündemde. Bu adımlar, emeklilerin maaşlarını artırarak enflasyona karşı daha dirençli hale gelmeyi hedefliyor. Peki, maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar...
EMEKLİ ZAMMI 2024 NE KADAR OLACAK?
Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla 5 aylık verilerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 33, memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 44 oldu. Kesin zam aralık enflasyon verisiyle belli olacak.
En düşük emekli maaşında da tahminler değişti. Ekonomist Muhammet Bayram, "Bu en yüksek seviye olacaktır" diyerek rakam verdi. Bayram yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Enflasyon rakamları ortaya çıktı. Çekirdek enflasyonun yüzde 1.5'ler seviyesinde olması ile beraber atılan adımların, yeni ekonomi yönetiminin yapmış olduğu çalışmaların piyasadaki faaliyetleri durdurmaya başladığı ve dezenflasyonist sürecin girildiğini görüldü. Gelecek sene bunun etkilerini daha fazla göreceğiz.