MEMURA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI | Gözler TÜİK'in enflasyon verilerinde! Kim ne kadar alacak? İşte öğretmen, doktor, polis meslek meslek zamlı memur maaşları

Milyonlarca memur ve memur emeklisi Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. TÜİK tarafından yarın açıklanacak veri ile 4 aylık enflasyon verisi ortaya çıkmış olacak. 2024 yılına yüzde 49.5 zam ile başlayan memurlara Temmuz'da da yüzde 10 zam ve fark yansıtılacak. Peki bu hesaplamaya göre memur ve memur emeklisi ne kadar alacak? İşte meslek meslek memur maaşları...
Memura 4 aylık enflasyon farkı için tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı Nisan ayı enflasyon verilerin çevrilmiş durumda.
Ocak ayında 6,70, Şubat ayında 4,53 Mart ayında yüzde 3,16 olarak açıklanan enflasyon verisi sonrasında 3 aylık memur enflasyon zam oranı 10,05 olarak hesaplandı. Memur maaşına etki edecek net rakam ise Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ile belli olacak.
ZAM VE ENFLASYON FARKI
Enflasyon farkına ilişkin ipuçları da var. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 25.48 bekleniyor.