MEMURA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI | Gözler TÜİK'in enflasyon verilerinde! Kim ne kadar alacak? İşte öğretmen, doktor, polis meslek meslek zamlı memur maaşları

Milyonlarca memur ve memur emeklisi Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. TÜİK tarafından yarın açıklanacak veri ile 4 aylık enflasyon verisi ortaya çıkmış olacak. 2024 yılına yüzde 49.5 zam ile başlayan memurlara Temmuz'da da yüzde 10 zam ve fark yansıtılacak. Peki bu hesaplamaya göre memur ve memur emeklisi ne kadar alacak? İşte meslek meslek memur maaşları...