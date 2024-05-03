Emekliye 4 veriyle enflasyon maaş farkı değişti! TÜİK açıkladı; SSK, Bağ-Kur'luya kalem kalem Temmuz zammı tablosu! 10.000, 10.250, 11.595 TL alanlar...

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Türkiye'de emeklilerin beklediği zam haberi geldi. Emekli maaşları, yılda iki kez düzenleniyor ve bu düzenlemeler Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı, altı aylık enflasyon oranı doğrultusunda belirlenirken, memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabıyla zam alıyor. Temmuz ayında yapılacak olan düzenlemeler kapsamında, emekli kök maaşlarına zam yapılacak ve taban aylıklarda iyileştirme sağlanacak.