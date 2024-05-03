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Emekliye 4 veriyle enflasyon maaş farkı değişti! TÜİK açıkladı; SSK, Bağ-Kur'luya kalem kalem Temmuz zammı tablosu! 10.000, 10.250, 11.595 TL alanlar...

Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli, Temmuz ayında sevindirici bir haberle karşı karşıya. Emekli maaşlarına yapılacak olan yeni düzenlemelerle birlikte, kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere üç farklı alanı kapsayan düzenlemeler yolda. Bu gelişme, 4 aylık enflasyon oranı farkının bugün açıklanacak olmasıyla birlikte daha da belirginleşiyor.

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Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024, 06:33 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 06:40
Emekliye 4 veriyle enflasyon maaş farkı değişti! TÜİK açıkladı; SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem Temmuz zammı tablosu! 10.000, 10.250, 11.595 TL alanlar... 1

Türkiye'de emeklilerin beklediği zam haberi geldi. Emekli maaşları, yılda iki kez düzenleniyor ve bu düzenlemeler Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı, altı aylık enflasyon oranı doğrultusunda belirlenirken, memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabıyla zam alıyor. Temmuz ayında yapılacak olan düzenlemeler kapsamında, emekli kök maaşlarına zam yapılacak ve taban aylıklarda iyileştirme sağlanacak.

Emekliye 4 veriyle enflasyon maaş farkı değişti! TÜİK açıkladı; SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem Temmuz zammı tablosu! 10.000, 10.250, 11.595 TL alanlar... 2

Bu senenin emekliler yılı ilan edilmesinden sonra yaklaşık 16 milyon vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, gelirini artıracak destekler için hazırlıklar devam ediyor.

Emekliye 4 veriyle enflasyon maaş farkı değişti! TÜİK açıkladı; SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem Temmuz zammı tablosu! 10.000, 10.250, 11.595 TL alanlar... 3

Bu ay başında açıklanması beklenen bu destekler içinde ücretsiz hizmetler, indirimler ve finans, konut, kira gibi yardımlar da bulunacak. Bunun yanında emeklilere emekli kart uygulaması da başlayacak.

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