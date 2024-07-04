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Emekliye 3'ü 1 arada maaş müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur'luya promosyon ile ek ödeme de yatacak! 17-18-19-20-21-22 Temmuz arası...

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı zam oranları sonunda açıklandı. Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte gözler, TÜİK tarafından açıklanan verilere çevrilmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2024'ün ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 10'luk artışın yanı sıra Ocak-Haziran enflasyonunun yüzde 15'i aşan kısmından kaynaklanan farkı da maaşlarına yansıtacaklar. Böylelikle maaş, ek ödeme ve promosyon ödemelerinde artış gerçekleşecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 06:29 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 06:29
Emekliye 3’ü 1 arada maaş müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur’luya promosyon ile ek ödeme de yatacak! 17-18-19-20-21-22 Temmuz arası... 1

Temmuz ayı zam oranları belli oldu. Şimdi milyonların gözü kulağı, artışların ne zaman maaşlara yansıyacağında! Zamlı maaşların yanı sıra, her ay düzenli olarak verilen ek ödemeler de artacak. Öte yandan, bankaların emeklileri kendi bünyelerine çekmek için verdiği promosyon yarışı da hız kesmeden devam ediyor. Yeni zamlarla birlikte pek çok emekli daha yüksek promosyon alma imkanı bulacak.

Emekliye 3’ü 1 arada maaş müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur’luya promosyon ile ek ödeme de yatacak! 17-18-19-20-21-22 Temmuz arası... 2

MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ 17 BİN 588 TL

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün, Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1.64 olarak duyurdu.

Emekliye 3’ü 1 arada maaş müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur’luya promosyon ile ek ödeme de yatacak! 17-18-19-20-21-22 Temmuz arası... 3

İlk 6 aylık enflasyon da yüzde 24.73 olarak hesaplandı. Bu yılın başında yüzde 49.25 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı buna göre yüzde 24.73 olarak gerçekleşti.

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