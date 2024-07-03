ENFLASYON BELLİ OLDU ÖDEMELER ZAMLANDI! 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti...

Memur ve emeklilerin maaşlarının yanı sıra sosyal destek ödemelerindeki, kıdem tazminatı tavanındaki, bedelli askerlik ücretindeki artış da belli oldu. Peki kime, ne kadar verilecek? Tazminatlar nasıl değişecek? Bedelli askerlik yapmak isteyenler ne kadar ödeyecek? 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti...