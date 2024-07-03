ENFLASYON BELLİ OLDU ÖDEMELER ZAMLANDI! 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti...

Memur ve emeklilerin maaşlarının yanı sıra sosyal destek ödemelerindeki, kıdem tazminatı tavanındaki, bedelli askerlik ücretindeki artış da belli oldu. Peki kime, ne kadar verilecek? Tazminatlar nasıl değişecek? Bedelli askerlik yapmak isteyenler ne kadar ödeyecek? 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti...
Sadece memurların ve emeklilerin değil, pek çok kesimin daha gelirinde artış için düğmeye basıldı. Bugün açıklanan enflasyon verileriyle ortaya çıkan memur zammı; sosyal destek ödemelerine, çalışanların kıdem tazminatının tavanına, bedelli askerlik ücretine de yansıyacak. İşte detayları...
65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 3 bin 504 lira verilirken; bu tutar yüzde 19.31 çıkan memur artışına göre 4 bin 181 liraya yükselecek.
EVDE BAKIM AYLIĞI
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 7 bin 608 lira tutarındaki evde bakım desteğinin tutarı da 9 bin 77 liraya ulaşacak.