Emekliye %39,61 + refah payı kök maaşları katlayacak! %67,22 enflasyonla SGK-SSK, BAĞKUR’luya zamlı tablo hesaplandı! 7.000, 7.500, 8.000 TL...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika haberi geldi. Türkiye'de emekli maaşı zammının 2024 yılı için ocak ayında yeniden değerlendirileceği duyuruldu. Bütçe çalışmalarının sonuçlarının ardından bu kararı açıklayan Başkan Erdoğan, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını anma kapsamında emeklilere özel bir jestde bulundu. Emeklilere 5000 TL'lik özel bir ikramiye verilmesi planlandı. Bu adım, emeklilere ek bir destek sağlamayı amaçlıyor. İşte emeklinin 2024 ocak zammı ile ilgili merak edilen her şey...

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"EMEKLİLERİMİZİ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ"

Bakan Mehmet Şimşek, "En düşük emekli maaşı Aralık 2022'de 3.500, bugün 7.500 TL, en düşük memur maaşı da yine manşet enflasyonun en az iki katı kadar arttı, reel olarak bizim büyümemizin çok ötesinde toplumun tüm kesimlerine reel olarak çok büyük artışlar verdik. Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi tabii iki önceliklendireceğiz, ama enflasyonu tek haneye indireceksek gelirler politikamızın da buna uygun olması gerekiyor, öteki türlü bir sarmala giriyorsunuz, bu kısır döngüyü kırmamız lazım, bu kısırdöngüyü para politikasını rasyonelleştirerek, mali politikası ile yapacağız" ifadelerini kullandı.