Emekliye %39,61 + refah payı kök maaşları katlayacak! %67,22 enflasyonla SGK-SSK, BAĞKUR’luya zamlı tablo hesaplandı! 7.000, 7.500, 8.000 TL...

Emekli maaşı zammı her yılın ocak ayında düzenli olarak gözden geçirilir ve belirlenir. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu özel ikramiye, emeklilere sunulan ek bir destek olarak kabul ediliyor. 2024 yılına dair en düşük emekli maaşı beklentileri büyük bir merak konusu haline geldi. İşte zamlı maaş hesabı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika haberi geldi. Türkiye'de emekli maaşı zammının 2024 yılı için ocak ayında yeniden değerlendirileceği duyuruldu. Bütçe çalışmalarının sonuçlarının ardından bu kararı açıklayan Başkan Erdoğan, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını anma kapsamında emeklilere özel bir jestde bulundu. Emeklilere 5000 TL'lik özel bir ikramiye verilmesi planlandı. Bu adım, emeklilere ek bir destek sağlamayı amaçlıyor. İşte emeklinin 2024 ocak zammı ile ilgili merak edilen her şey...
Emekli maaşı zammı Ocak ayında yeniden değerlendirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bütçe çalışmaları sonrası 100. yıla özel 5000 TL emekli ikramiyesi verilmesi kararını açıkladı. Başkan Erdoğan emekli maaşı zammı için de yıl başında yeniden değerlendirme yapılacağını vurguladı. Kabine Toplantısı sonrası A Haber ve A Para ortak yayınına katılan Bakan Şimşek emekliye zam için yeni açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5000 TL emekli ikramiyesi kararı sonrası yeni açıklamada bulundu. Şimşek, "Bütçe imkanlarını sonuna kadar zorladık, bir ödeme kararlaştırdık, emeklilerimiz, memurumuz, işçimiz, bütün çalışanlarımız için sözümüz var enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.
"EMEKLİLERİMİZİ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ"
Bakan Mehmet Şimşek, "En düşük emekli maaşı Aralık 2022'de 3.500, bugün 7.500 TL, en düşük memur maaşı da yine manşet enflasyonun en az iki katı kadar arttı, reel olarak bizim büyümemizin çok ötesinde toplumun tüm kesimlerine reel olarak çok büyük artışlar verdik. Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi tabii iki önceliklendireceğiz, ama enflasyonu tek haneye indireceksek gelirler politikamızın da buna uygun olması gerekiyor, öteki türlü bir sarmala giriyorsunuz, bu kısır döngüyü kırmamız lazım, bu kısırdöngüyü para politikasını rasyonelleştirerek, mali politikası ile yapacağız" ifadelerini kullandı.