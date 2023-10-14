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1,5 milyon TL konut kredisinin Akbank, Ziraat Bankası ve Garanti BBVA'da aylık taksiti kaç TL?

Konut kredisi, birçok insanın hayalini süsleyen ev sahibi olma yolculuğunun anahtarıdır. Ancak son dönemde konut kredileriyle ilgili yaşanan gelişmeler ve artan maliyetler, bu hayalin bazılarımız için daha uzak bir hale getirdi. Konut kredilerindeki maliyetlerin artmasının temel nedeni olarak yükselen faiz oranları gösterilmektedir. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma kararı, bankaların kredi faizlerini yükseltmelerine neden olmuştur. Bu da konut kredisi maliyetlerini artırmıştır. Bu haberde, Türkiye'deki konut kredisi pazarındaki son durumu ve maliyetlerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 12:55 Güncelleme 14 Ekim 2023, 12:56
1,5 milyon TL konut kredisinin Akbank, Ziraat Bankası ve Garanti BBVA’da aylık taksiti kaç TL? 1

Konut kredisi, bir ev satın almak isteyen kişilere bu evi satın alabilmeleri için gerekli finansmanı sağlayan bir tür kredidir. Genellikle bu krediler, bankalar aracılığıyla sunulur. Konut kredisi, ev almak isteyen kişilere ödünç verilen bir miktar paradır ve belirli bir süre zarfında geri ödenmelidir.

1,5 milyon TL konut kredisinin Akbank, Ziraat Bankası ve Garanti BBVA’da aylık taksiti kaç TL? 2

Konut Kredilerindeki Güncel Maliyetler

Son dönemde, konut kredilerinin maliyetleri önemli ölçüde artmıştır. Bu artışın temel nedeni ise yükselen faiz oranlarıdır. Faiz oranlarının artması, konut kredisi çekmek isteyen kişiler için geri ödeme maliyetlerini artırmıştır.

1,5 milyon TL konut kredisinin Akbank, Ziraat Bankası ve Garanti BBVA’da aylık taksiti kaç TL? 3

120 Ay Vadeli 1.500.000 TL Konut Kredileri

Akbank Konut Kredisi

Toplam Ödeme: 5.544.856 TL
Faiz Oranı: % 2,99
Aylık Taksit: 46.196 TL

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