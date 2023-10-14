1,5 milyon TL konut kredisinin Akbank, Ziraat Bankası ve Garanti BBVA'da aylık taksiti kaç TL?

Konut kredisi, birçok insanın hayalini süsleyen ev sahibi olma yolculuğunun anahtarıdır. Ancak son dönemde konut kredileriyle ilgili yaşanan gelişmeler ve artan maliyetler, bu hayalin bazılarımız için daha uzak bir hale getirdi. Konut kredilerindeki maliyetlerin artmasının temel nedeni olarak yükselen faiz oranları gösterilmektedir. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma kararı, bankaların kredi faizlerini yükseltmelerine neden olmuştur. Bu da konut kredisi maliyetlerini artırmıştır. Bu haberde, Türkiye'deki konut kredisi pazarındaki son durumu ve maliyetlerini detaylı bir şekilde ele alacağız.