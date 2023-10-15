1 Emekli maaşı promosyonları, emeklilerin mali durumlarını daha iyi yönetmelerine ve banka hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarına olanak tanıyor. Bu nedenle, emekliler arasında promosyonlar hakkındaki bu rekabet, olumlu bir etki yaratıyor. Öyle kimi bankalar en yüksek 8.500 TL ödeme verdiği gibi bazı şartlar sağlandığında da 4.000 TL'ye varan ek ödemeler dahi yapıyor. İşte emekliye en yüksek promosyonu veren bankalar...

2 Daha önce üç ayrı rakam olarak belirlenen promosyonda değişiklik de bekleniyor. Promosyon sınırları maaşlara göre şöyle belirlenmişti: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL.