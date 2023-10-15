Emekli maaşlarındaki artışlar, bankalar arasındaki rekabeti kızıştırarak promosyon miktarlarını da yükseltiyor. Emekliler için sunulan promosyonlar, maaşlarını belirli bir bankada almaları karşılığında özel avantajlar sunuyor. Emekliye ödenecek olan 5.000 TL'lik 29 Ekim ikramiyesi ile birlikte promosyon ödemesi belli bir kazanç sağlayacak. İşte banka banka promosyon miktarları...
Emekli maaşı promosyonları, emeklilerin mali durumlarını daha iyi yönetmelerine ve banka hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarına olanak tanıyor. Bu nedenle, emekliler arasında promosyonlar hakkındaki bu rekabet, olumlu bir etki yaratıyor. Öyle kimi bankalar en yüksek 8.500 TL ödeme verdiği gibi bazı şartlar sağlandığında da 4.000 TL'ye varan ek ödemeler dahi yapıyor. İşte emekliye en yüksek promosyonu veren bankalar...
Daha önce üç ayrı rakam olarak belirlenen promosyonda değişiklik de bekleniyor. Promosyon sınırları maaşlara göre şöyle belirlenmişti:
Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL.
EK ÖDEMELER DE YAPILACAK
Ancak yapılan zamlarla birlikte birçok emeklinin maaşı bu sınırların üzerine çıktı. Şimdi Ocak ayı ile birlikte taban maaşın 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılması ve maaşlara yüzde 50'ye varan artış yapılması gündemde.
Bu durumda en yüksek promosyon olarak belirlenen 5 bin TL'nin en alt promosyon haline geleceği görülüyor. Bu durumda Ocak ayından itibaren promosyon sınırlarının da değişmesi bekleniyor. Bunun yanında bankaların yaptığı rekabet promosyon miktarlarını 12.500 TL'ye kadar çıkardı. Bankalar kendi kampanyalarını düzenleyerek emeklilere ek ödemeler yapabiliyor.
Ancak karşılığında bazı ürün ve hizmetlerini de kullandırmak istiyor. Promosyon alacak ya da bankasını değiştirecek emekliler yazının devamında tüm sorularına yanıt bulabilir.