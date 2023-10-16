Emekliye %42 zam + 8 Puan Refah payı hesabı çıktı! En düşük emekli maaşı 14 bin 814 TL'ye yükselecek! SSK, Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı...

1 Son dakika haberine göre, Türkiye'de 7.500 TL olarak uygulanan 'en düşük emekli maaşı', 2024 yılı Ocak ayında enflasyon ve refah payı ile artırılacak. Bu önemli düzenleme, yaklaşık 16 milyon emekliyi yakından ilgilendirmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bu zammın formülünü açıklarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da önemli bir mesaj verdi.

2 BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşı zammı için yılbaşında enflasyona ek olarak refah payı verileceğini söyleyerek bir nevi formülü açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından milyonların gözü Ankara'ya çevrilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bir açıklamada bulundu.