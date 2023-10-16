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Emekliye %42 zam + 8 Puan Refah payı hesabı çıktı! En düşük emekli maaşı 14 bin 814 TL'ye yükselecek! SSK, Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı...

Emeklileri yakından ilgilendiren bir dizi gelişme sonucunda gözler 2024 Ocak ayına çevrildi. Emeklilere yönelik müjdeli haberlerin ardı arkası kesilmezken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklaması geldi. Emekli maaşı zammı ve 5 bin TL'lik ikramiye detayları merak konusu oldu. Peki, Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı eklenecek mi? İşte, SSK, Bağ-Kur emekli zammı hakkındaki son bilgiler...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 06:40 Güncelleme 16 Ekim 2023, 06:40
Emekliye %42 zam + 8 Puan Refah payı hesabı çıktı! En düşük emekli maaşı 14 bin 814 TL’ye yükselecek! SSK, Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı... 1

Son dakika haberine göre, Türkiye'de 7.500 TL olarak uygulanan 'en düşük emekli maaşı', 2024 yılı Ocak ayında enflasyon ve refah payı ile artırılacak. Bu önemli düzenleme, yaklaşık 16 milyon emekliyi yakından ilgilendirmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bu zammın formülünü açıklarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da önemli bir mesaj verdi.

Emekliye %42 zam + 8 Puan Refah payı hesabı çıktı! En düşük emekli maaşı 14 bin 814 TL’ye yükselecek! SSK, Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı... 2

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşı zammı için yılbaşında enflasyona ek olarak refah payı verileceğini söyleyerek bir nevi formülü açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından milyonların gözü Ankara'ya çevrilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bir açıklamada bulundu.

Emekliye %42 zam + 8 Puan Refah payı hesabı çıktı! En düşük emekli maaşı 14 bin 814 TL’ye yükselecek! SSK, Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı... 3

Bakan Işıkhan, "Hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu üzere 12,2 milyon emeklimizi kapsayan 5 bin liralık ödememizin kararını açıkladık. İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız. Ben buradan bir kez daha hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

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