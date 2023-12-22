47-48-50-55 yaş için şartlar tamam! Bu kişiler EYT'yi beklemesin! 1999'dan 2012'ye kadar yaş bilmecesi çözüldü! SGK prim yıla göre taze liste

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Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali, emekli olup düzenli bir gelire sahip olmaktır. Emeklilik tarihinin öne çekilmesi ise birçok kişinin merak ettiği ve araştırdığı bir konudur. Türkiye'nin emeklilik mevzuatı, belirli bir sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarını içermektedir. İşte emekliliği öne çekmek için kullanılabilecek 8 farklı yol...