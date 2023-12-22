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47-48-50-55 yaş için şartlar tamam! Bu kişiler EYT'yi beklemesin! 1999'dan 2012'ye kadar yaş bilmecesi çözüldü! SGK prim yıla göre taze liste

Türkiye'de emeklilik hakkı, belirli prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartlarını yerine getirmiş olmakla birlikte, birçok çalışan için emeklilik tarihi belirsizliği ve belirli yaş şartları nedeniyle ertelenmiş bir hedef olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı çalışanlar için sevindirici bir gelişme yaşandı. SGK'lı birçok çalışanın bilmediği ancak emeklilik tarihini geri çekebilecekleri 8 formül ortaya çıktı. EYT'den yararlanamayanlar bu formüllerle kolayca emekli olabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 08:09 Güncelleme 22 Aralık 2023, 08:13
47-48-50-55 yaş için şartlar tamam! Bu kişiler EYT’yi beklemesin! 1999’dan 2012’ye kadar yaş bilmecesi çözüldü! SGK prim yıla göre taze liste 1

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali, emekli olup düzenli bir gelire sahip olmaktır. Emeklilik tarihinin öne çekilmesi ise birçok kişinin merak ettiği ve araştırdığı bir konudur. Türkiye'nin emeklilik mevzuatı, belirli bir sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarını içermektedir. İşte emekliliği öne çekmek için kullanılabilecek 8 farklı yol...

47-48-50-55 yaş için şartlar tamam! Bu kişiler EYT’yi beklemesin! 1999’dan 2012’ye kadar yaş bilmecesi çözüldü! SGK prim yıla göre taze liste 2

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem erken emekli olmak isteyenler için 8 formülü sıraladı;

Çocuk Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunmaktadır. Bu yöntemle, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün (6 yıl) kazanmak mümkündür.

47-48-50-55 yaş için şartlar tamam! Bu kişiler EYT’yi beklemesin! 1999’dan 2012’ye kadar yaş bilmecesi çözüldü! SGK prim yıla göre taze liste 3

Bu sayede, anneler yaşı ve yılı dolmuş olsalar bile 3 çocuğa sahip iseler 6 yıl erken emekli olabilirler. Bu avantajın tek şartı, çocukların sigortadan önce doğmuş olmasıdır.

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