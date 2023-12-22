47-48-50-55 yaş için şartlar tamam! Bu kişiler EYT'yi beklemesin! 1999'dan 2012'ye kadar yaş bilmecesi çözüldü! SGK prim yıla göre taze liste

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali, emekli olup düzenli bir gelire sahip olmaktır. Emeklilik tarihinin öne çekilmesi ise birçok kişinin merak ettiği ve araştırdığı bir konudur. Türkiye'nin emeklilik mevzuatı, belirli bir sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarını içermektedir. İşte emekliliği öne çekmek için kullanılabilecek 8 farklı yol...
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem erken emekli olmak isteyenler için 8 formülü sıraladı;
Çocuk Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunmaktadır. Bu yöntemle, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün (6 yıl) kazanmak mümkündür.
Bu sayede, anneler yaşı ve yılı dolmuş olsalar bile 3 çocuğa sahip iseler 6 yıl erken emekli olabilirler. Bu avantajın tek şartı, çocukların sigortadan önce doğmuş olmasıdır.