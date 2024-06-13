Emekliye %38 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur'luya 13 bin 800 TL maaş + torba teklifle refah payı yolda! 10.000, 11.550 TL alanlar temmuzda...

1 Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ilk 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Bu oran, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin kök aylıklarına Temmuz ayında yansıtılacak artışın belirlenmesinde kullanılacak. Böylece, emekliler Temmuz ayında maaşlarını ne kadar zamlı alacaklarını öğrenmiş olacak.

2 5 AYLIK ORAN YÜZDE 22.72 Bugüne kadar ilk 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşti. Haziran verisi için de tahmin Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi.