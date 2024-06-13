Emekliye %38 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur'luya 13 bin 800 TL maaş + torba teklifle refah payı yolda! 10.000, 11.550 TL alanlar temmuzda...

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ilk 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Bu oran, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin kök aylıklarına Temmuz ayında yansıtılacak artışın belirlenmesinde kullanılacak. Böylece, emekliler Temmuz ayında maaşlarını ne kadar zamlı alacaklarını öğrenmiş olacak.
5 AYLIK ORAN YÜZDE 22.72
Bugüne kadar ilk 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşti. Haziran verisi için de tahmin Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi.
HAZİRAN'DA NE ÇIKACAK?
Ankette Haziran ayı enflasyonu tahmini yüzde 2.56 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.86 çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına da yüzde 25.86 zam yansıtılacak.