SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

120 ay vadeli ucuz konut 5 il için duyuruldu! 9.110 TL taksitle 2+1 daire! TOKİ'den yeni konut projeleri geldi

TOKİ'nin 2024 yılı için duyurduğu satılık konut fiyatları oldukça cazip. Projelerde 2+1 ve 3+1 daireler 1 milyon 457 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve uygun taksit seçenekleriyle satışa sunulacak. İşte TOKİ tarafından duyurulan projeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 12:49 Güncelleme 14 Haziran 2024, 12:49
120 ay vadeli ucuz konut 5 il için duyuruldu! 9.110 TL taksitle 2+1 daire! TOKİ’den yeni konut projeleri geldi 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara ve birçok ilde yüzlerce yeni konut inşa etme kararı aldı. İnşaat projelerinin ihaleleri Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak. Başvuru tarihleri için ise son günler yaklaştı. 1 milyon 457 bin TL'den başlayan 2+1, 3+1 daireler oldukça uygun taksitlerle satışa sunuldu. İşte 2024 TOKİ satılık konut fiyatları...

120 ay vadeli ucuz konut 5 il için duyuruldu! 9.110 TL taksitle 2+1 daire! TOKİ’den yeni konut projeleri geldi 2

TOKİ ANKARA BEYPAZARI KURALI SATIŞ DUYURUSU:

SON BAŞURU 14 HAZİRAN 2024

ÇORUM MERKEZ KURALI SATIŞ DUYURUSU:

BAŞVURU TARİHİ GEÇTİ

KIRIKKALE MERKEZ KURALI SATIŞ:

SON BAŞVURU 7 TEMMUZ 2024

120 ay vadeli ucuz konut 5 il için duyuruldu! 9.110 TL taksitle 2+1 daire! TOKİ’den yeni konut projeleri geldi 3

AFYON SİNANPAŞA 106 ADET KONUT PROJESİ

SON BAŞVURU 14 HAZİRAN

SON DAKİKA