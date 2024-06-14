120 ay vadeli ucuz konut 5 il için duyuruldu! 9.110 TL taksitle 2+1 daire! TOKİ'den yeni konut projeleri geldi

TOKİ'nin 2024 yılı için duyurduğu satılık konut fiyatları oldukça cazip. Projelerde 2+1 ve 3+1 daireler 1 milyon 457 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve uygun taksit seçenekleriyle satışa sunulacak. İşte TOKİ tarafından duyurulan projeler...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara ve birçok ilde yüzlerce yeni konut inşa etme kararı aldı. İnşaat projelerinin ihaleleri Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak. Başvuru tarihleri için ise son günler yaklaştı. 1 milyon 457 bin TL'den başlayan 2+1, 3+1 daireler oldukça uygun taksitlerle satışa sunuldu. İşte 2024 TOKİ satılık konut fiyatları...
TOKİ ANKARA BEYPAZARI KURALI SATIŞ DUYURUSU:
SON BAŞURU 14 HAZİRAN 2024
ÇORUM MERKEZ KURALI SATIŞ DUYURUSU:
BAŞVURU TARİHİ GEÇTİ
KIRIKKALE MERKEZ KURALI SATIŞ:
SON BAŞVURU 7 TEMMUZ 2024
AFYON SİNANPAŞA 106 ADET KONUT PROJESİ
SON BAŞVURU 14 HAZİRAN