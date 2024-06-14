120 ay vadeli ucuz konut 5 il için duyuruldu! 9.110 TL taksitle 2+1 daire! TOKİ'den yeni konut projeleri geldi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara ve birçok ilde yüzlerce yeni konut inşa etme kararı aldı. İnşaat projelerinin ihaleleri Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak. Başvuru tarihleri için ise son günler yaklaştı. 1 milyon 457 bin TL'den başlayan 2+1, 3+1 daireler oldukça uygun taksitlerle satışa sunuldu. İşte 2024 TOKİ satılık konut fiyatları...